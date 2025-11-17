19
عربي-دولي
لمواجهة الجفاف.. إيران تلجأ للاستمطار وصلاة الاستسقاء
Lebanon 24
17-11-2025
|
11:30
A-
A+
تواجه
إيران
موجة جفاف حادّة، ما دفعها إلى اعتماد تقنيات استمطار السحب وإحياء صلوات الاستسقاء في محاولة لتعزيز مواردها المائية المتراجعة.
وبحسب صحيفة "
دنيا
الاقتصاد"، نُفِّذت خلال الأيام الماضية عمليات استمطار فوق بحيرة أرومية الجافة في محافظة أذربيجان الغربية، حيث استخدمت طائرات مواد خاصة لتحفيز السحب على الهطول.
وفي
طهران
، أُقيمت صلاة استسقاء جماعية يوم الجمعة الماضي ضمن الجهود
الدينية
التي ترافق المساعي التقنية للتخفيف من أزمة المياه المتفاقمة.
وفيما وصف الإعلام الحكومي الجفاف بأنه "كارثة وطنية"، اتهم منتقدون الحكومة بتجاهل الخبرات العلمية في إدارة الأزمة.
من ناحية أخرى، ألقى متشددون إسلاميون وبعض رجال الدين باللوم على ما وصفوه بأسلوب الحياة "غير الإسلامي" في تفاقم الأزمة.
وأعلنت
وزارة الطاقة
عن خطة لقطع إمدادات المياه عن طهران ومناطق أخرى لمدة 11 ساعة ليلا، بينما أشار الرئيس
الإيراني
مسعود بزشكيان إلى إمكانية إجلاء سكان العاصمة البالغ عددهم 15 مليون نسمة، وهو ما اعتبرته الحكومة خيارا غير واقعي. (روسيا اليوم)
