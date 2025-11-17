Advertisement

عربي-دولي

لمواجهة الجفاف.. إيران تلجأ للاستمطار وصلاة الاستسقاء

Lebanon 24
17-11-2025 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1443358-638990028491322426.webp
Doc-P-1443358-638990028491322426.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تواجه إيران موجة جفاف حادّة، ما دفعها إلى اعتماد تقنيات استمطار السحب وإحياء صلوات الاستسقاء في محاولة لتعزيز مواردها المائية المتراجعة.
Advertisement


وبحسب صحيفة "دنيا الاقتصاد"، نُفِّذت خلال الأيام الماضية عمليات استمطار فوق بحيرة أرومية الجافة في محافظة أذربيجان الغربية، حيث استخدمت طائرات مواد خاصة لتحفيز السحب على الهطول.


وفي طهران، أُقيمت صلاة استسقاء جماعية يوم الجمعة الماضي ضمن الجهود الدينية التي ترافق المساعي التقنية للتخفيف من أزمة المياه المتفاقمة.


وفيما وصف الإعلام الحكومي الجفاف بأنه "كارثة وطنية"، اتهم منتقدون الحكومة بتجاهل الخبرات العلمية في إدارة الأزمة.

من ناحية أخرى، ألقى متشددون إسلاميون وبعض رجال الدين باللوم على ما وصفوه بأسلوب الحياة "غير الإسلامي" في تفاقم الأزمة.


وأعلنت وزارة الطاقة عن خطة لقطع إمدادات المياه عن طهران ومناطق أخرى لمدة 11 ساعة ليلا، بينما أشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى إمكانية إجلاء سكان العاصمة البالغ عددهم 15 مليون نسمة، وهو ما اعتبرته الحكومة خيارا غير واقعي. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
في دولة عربية.. صلاة الاستسقاء طلباً للغيث
lebanon 24
18/11/2025 02:31:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أزمة الجفاف... مياه الأمطار أغرقت إيران (فيديو)
lebanon 24
18/11/2025 02:31:17 Lebanon 24 Lebanon 24
فينانشال تايمز: الجماعات المرتبطة بحزب الله تلجأ إلى المدفوعات الرقمية لجمع التبرعات
lebanon 24
18/11/2025 02:31:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العمل بعد الضربات الإسرائيلية على المصيلح: سنلجأ إلى مجلس الأمن
lebanon 24
18/11/2025 02:31:17 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الطاقة

روسيا اليوم

الإيراني

الدينية

الإسلام

إسلامي

الغربي

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:53 | 2025-11-17
16:00 | 2025-11-17
15:34 | 2025-11-17
15:30 | 2025-11-17
14:49 | 2025-11-17
13:48 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24