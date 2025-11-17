Advertisement

لافروف يعلن موعد القمة الروسية-الهندية في نيودلهي

Lebanon 24
17-11-2025 | 12:28
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن القمة الروسية-الهندية ستُعقد بعد نحو ثلاثة أسابيع في العاصمة نيودلهي.
وجاء كلامه في مستهل لقائه مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، حيث أكد "زيارتكم تأتي في الوقت المناسب تماما في ضوء القمة الروسية الهندية المقبلة في العاصمة الهندية بعد ثلاثة أسابيع فقط، الشهر المقبل".


من جانبه، أضاف جايشانكار: "اجتماعنا اليوم مهم أيضا لأننا نستعد لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى القمة السنوية، وتجري حاليا مناقشة عدد من الاتفاقيات والمشاريع الثنائية في مجالات مختلفة".


وأشار أيضا إلى أنه "ينوي مناقشة الوضع المتعلق بالأزمة الأوكرانية والشرق الأوسط وأفغانستان مع لافروف". (روسيا اليوم) 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24