لافروف يعلن موعد القمة الروسية-الهندية في نيودلهي

وجاء كلامه في مستهل لقائه مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، حيث أكد "زيارتكم تأتي في الوقت المناسب تماما في ضوء القمة الروسية الهندية المقبلة في العاصمة الهندية بعد ثلاثة أسابيع فقط، الشهر المقبل".من جانبه، أضاف جايشانكار: "اجتماعنا اليوم مهم أيضا لأننا نستعد لزيارة الرئيس إلى القمة السنوية، وتجري حاليا مناقشة عدد من الاتفاقيات والمشاريع الثنائية في مجالات مختلفة".وأشار أيضا إلى أنه "ينوي مناقشة الوضع المتعلق بالأزمة والشرق الأوسط وأفغانستان مع لافروف". (روسيا اليوم)