عربي-دولي

بعد رحلة جوية "مشبوهة".. جنوب إفريقيا تحذر من محاولة "تهجير" الفلسطينيين!

Lebanon 24
17-11-2025 | 14:49
حذرت حكومة جنوب إفريقيا، يوم الاثنين، من محاولة "تهجير" الفلسطينيين من قطاع غزة.
وتجري السلطات في جنوب إفريقيا تحقيقًا بشأن رحلة جوية أقلت فلسطينيين إلى جوهانسبورغ الأسبوع الماضي، ووصفت الرحلة بأنها مشبوهة وتشكل جزءًا من جهود أوسع تهدف إلى "تهجير" غزة والضفة الغربية من سكانها.

وقال وزير الخارجية رونالد لامولا للصحفيين في جوهانسبورغ: "يبدو أن الأمر يمثل أجندة أوسع نطاقا لإخراج الفلسطينيين من فلسطين إلى أجزاء مختلفة من العالم"، دون ذكر إسرائيل بالاسم.

وهبطت طائرة مستأجرة من نيروبي في 13 تشرين الثاني وتم السماح لـ 153 راكبا على متنها بدخول جنوب إفريقيا، على الرغم من أن 23 شخصا استقلوا رحلات جوية أخرى بعد ذلك، وفقا لوزارة الشؤون الداخلية.

وقال لامولا "إنها مسألة قيد التحقيق، ونحن لا نريد أي رحلات جوية أخرى تصل إلينا لأن هذه أجندة واضحة لتطهير غزة والضفة الغربية من الفلسطينيين". (روسيا اليوم) 
