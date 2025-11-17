بعد رحلة جوية "مشبوهة".. جنوب إفريقيا تحذر من محاولة "تهجير" الفلسطينيين!

Advertisement

تهجير

وتجري السلطات في جنوب إفريقيا تحقيقًا بشأن رحلة جوية أقلت فلسطينيين إلى جوهانسبورغ الأسبوع الماضي، ووصفت الرحلة بأنها مشبوهة وتشكل جزءًا من جهود أوسع تهدف إلى "" غزة والضفة الغربية من سكانها.وقال رونالد لامولا للصحفيين في جوهانسبورغ: "يبدو أن الأمر يمثل أجندة أوسع نطاقا لإخراج الفلسطينيين من إلى أجزاء مختلفة من العالم"، دون ذكر بالاسم.وهبطت طائرة مستأجرة من نيروبي في 13 تشرين الثاني وتم السماح لـ 153 راكبا على متنها بدخول جنوب إفريقيا، على الرغم من أن 23 شخصا استقلوا رحلات جوية أخرى بعد ذلك، وفقا لوزارة .وقال لامولا "إنها مسألة قيد التحقيق، ونحن لا نريد أي رحلات جوية أخرى تصل إلينا لأن هذه أجندة واضحة لتطهير غزة والضفة الغربية من الفلسطينيين". (روسيا اليوم)