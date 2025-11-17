Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تعلن بيع مقاتلات إف-35 للسعودية

Lebanon 24
17-11-2025 | 15:34
Doc-P-1443414-638990158393675877.jpg
Doc-P-1443414-638990158393675877.jpg photos 0
أفادت "أ ف ب"، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الاميركي دونالد ترامب يعلن أن واشنطن ستبيع السعودية مقاتلات إف-35 الشبحية.
