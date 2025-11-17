19
واشنطن تعلن بيع مقاتلات إف-35 للسعودية
Lebanon 24
17-11-2025
|
15:34
A-
A+
أفادت "أ ف ب"، اليوم الاثنين، بأن الرئيس
الاميركي
دونالد ترامب
يعلن أن
واشنطن
ستبيع
السعودية
مقاتلات
إف-35
الشبحية.
