عربي-دولي
وزير إسرائيلي يدعو إلى اعتقال محمود عباس إن صوت مجلس الأمن لصالح دولة فلسطين
Lebanon 24
17-11-2025
|
16:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا وزير الأمن الداخلي
الإسرائيلي
المتطرف إيتمار بن غفير إلى اعتقال الرئيس الفلسطيني
محمود عباس
، وتنفيذ عمليات اغتيال بحق مسؤولين فلسطينيين بارزين إذا صوّت
مجلس الأمن
لصالح منح دولة
فلسطين
عضوية كاملة.
ووجّه بن غفير كلامه لرئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
قائلاً أمام الصحافيين: "إذا سرعوا الاعتراف بهذه الدولة المصطنعة، إذا اعترفت بها الامم المتحدة، عليك ان تأمر باغتيالات محددة لمسؤولين كبار في السلطة
الفلسطينية
، وهم "إرهابيون" على كل الصعد، وأن تأمر باعتقال ابو مازن"، أي الرئيس محمود عباس.
ويصوت مجلس الأمن مساء الاثنين في
نيويورك
على مشروع قرار أميركي يدعم خطة السلام في غزة التي طرحها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
. وتلحظ هذه الخطة في نهاية المطاف إمكان قيام دولة فلسطينية سيدة ومستقلة، الامر الذي تعارضه حكومة
نتنياهو
بشدة.
