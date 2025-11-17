وزير إسرائيلي يدعو إلى اعتقال محمود عباس إن صوت مجلس الأمن لصالح دولة فلسطين

Advertisement

دعا وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير إلى اعتقال الرئيس الفلسطيني ، وتنفيذ عمليات اغتيال بحق مسؤولين فلسطينيين بارزين إذا صوّت لصالح منح دولة عضوية كاملة.ووجّه بن غفير كلامه لرئيس الوزراء قائلاً أمام الصحافيين: "إذا سرعوا الاعتراف بهذه الدولة المصطنعة، إذا اعترفت بها الامم المتحدة، عليك ان تأمر باغتيالات محددة لمسؤولين كبار في السلطة ، وهم "إرهابيون" على كل الصعد، وأن تأمر باعتقال ابو مازن"، أي الرئيس محمود عباس.ويصوت مجلس الأمن مساء الاثنين في على مشروع قرار أميركي يدعم خطة السلام في غزة التي طرحها الرئيس الأميركي . وتلحظ هذه الخطة في نهاية المطاف إمكان قيام دولة فلسطينية سيدة ومستقلة، الامر الذي تعارضه حكومة بشدة.