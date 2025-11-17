Advertisement

روسيا والصين امتنعتا عن التصويت.. مجلس الأمن يعتمد مشروع القرار الأميركي بشأن غزة

Lebanon 24
17-11-2025 | 23:13
أقر مجلس الأمن الدولي أمس الإثنين مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة.
وتجيز الخطة التي أقرتها الأمم المتحدة نشر قوة استقرار دولية في غزة، إضافة إلى إمكانية وضع مسار مستقبلي يقود إلى إقامة دولة فلسطينية.

وصوّت 13 عضوا في المجلس لصالح النص الذي وصفه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بأنه "تاريخي وبناء".

وامتنعت روسيا والصين عن التصويت لكن لم تستخدم أي منهما حق النقض (الفيتو).
 
مجلس الأمن الدولي

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

الأمن الدولي

دولة فلسطين

مجلس الأمن

مايك والتز

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24