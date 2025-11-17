روسيا والصين امتنعتا عن التصويت.. مجلس الأمن يعتمد مشروع القرار الأميركي بشأن غزة

Advertisement

أقر أمس الإثنين مشروع قرار صاغته يؤيد خطة الرئيس الأميركي للسلام في غزة.وتجيز الخطة التي أقرتها نشر قوة استقرار دولية في غزة، إضافة إلى إمكانية وضع مسار مستقبلي يقود إلى إقامة دولة فلسطينية.وصوّت 13 عضوا في المجلس لصالح النص الذي وصفه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة بأنه "تاريخي وبناء".وامتنعت والصين عن التصويت لكن لم تستخدم أي منهما حق النقض (الفيتو).