عربي-دولي

لوقف تجارة المخدرات.. ترامب يؤيد تنفيذ ضربات ضد المكسيك

Lebanon 24
17-11-2025 | 23:39
أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنه سيسمح بتنفيذ ضربة أميركية على الأراضي المكسيكية ضد كارتلات مخدرات إذا لزم الأمر.
وردا على سؤال طرحه صحافي في البيت الأبيض حول ما إذا سيوافق على عملية أميركية لمكافحة المخدرات في المكسيك، قال ترامب "هل سأشن ضربات في المكسيك لوقف المخدرات؟ لا بأس بذلك بالنسبة إلي"، لافتا إلى أن بلاده ستفعل "كل ما يتعين فعله" لوقف المخدرات.

في سياق متصل، كشف ترامب أنه سيتحدث إلى نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، مع تصاعد التوتر بسبب الانتشار العسكري الأميركي قبالة فنزويلا.

وقال للصحافيين في المكتب البيضوي "في وقت معين، سأتحدث إليه"، مضيفا أن مادورو "لم يتعامل في شكل جيد مع الولايات المتحدة".

تأتي تصريحات ترامب في خضم تصاعد التوترات بسبب الحشود العسكرية الأميركية الكبيرة قبالة سواحل فنزويلا، مع اتهام واشنطن لمادورو بقيادة كارتل مخدرات "إرهابي".

لكن كراكاس تعتبر أن الأمر مجرد ذريعة للإطاحة برئيسها اليساري مادورو الذي ترفض واشنطن شرعيته وتتهمه بأنه تاجر مخدرات.
الولايات المتحدة

نيكولاس مادورو

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الفنزويلي

بيت الأب

فنزويلا

