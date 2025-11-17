لوقف تجارة المخدرات.. ترامب يؤيد تنفيذ ضربات ضد المكسيك

Advertisement

أشار الرئيس الأميركي إلى أنه سيسمح بتنفيذ ضربة أميركية على الأراضي المكسيكية ضد كارتلات مخدرات إذا لزم الأمر.وردا على سؤال طرحه صحافي في حول ما إذا سيوافق على عملية أميركية لمكافحة المخدرات في ، قال "هل سأشن ضربات في المكسيك لوقف المخدرات؟ لا بأس بذلك بالنسبة إلي"، لافتا إلى أن بلاده ستفعل "كل ما يتعين فعله" لوقف المخدرات.في سياق متصل، كشف ترامب أنه سيتحدث إلى نظيره ، مع تصاعد التوتر بسبب الانتشار العسكري الأميركي قبالة .وقال للصحافيين في المكتب البيضوي "في وقت معين، سأتحدث إليه"، مضيفا أن "لم يتعامل في شكل جيد مع ".تأتي تصريحات ترامب في خضم تصاعد التوترات بسبب الحشود العسكرية الأميركية الكبيرة قبالة سواحل فنزويلا، مع اتهام لمادورو بقيادة كارتل مخدرات "إرهابي".لكن كراكاس تعتبر أن الأمر مجرد ذريعة للإطاحة برئيسها اليساري مادورو الذي ترفض واشنطن شرعيته وتتهمه بأنه تاجر مخدرات.