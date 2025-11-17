Advertisement

عربي-دولي

عقب التصويت لصالح خطته بشأن غزة في مجلس الأمن.. ترامب يؤكد: "لحظة تاريخية"

Lebanon 24
17-11-2025 | 23:47
ثمّن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار يؤيد خطته بشأن السلام في قطاع غزة.
وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "أهنئ العالم على التصويت المذهل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي أقر وأيد مجلس السلام، الذي سأرأسه، والذي يضم أقوى القادة وأكثرهم احتراما في جميع أنحاء العالم".

وأضاف ترامب: "سيسجل هذا باعتباره أحد أكبر الموافقات في تاريخ الأمم المتحدة، وسيؤدي إلى مزيد من السلام في جميع أنحاء العالم، وهي لحظة ذات أبعاد تاريخية حقيقية".

وعبّر الرئيس الأميركي عن شكره للدول التي صوتت بشأن القرار في الأمم المتحدة، موضحا أنه "سيتم الإعلان عن أعضاء المجلس (مجلس السلام الذي سيرأسه ترامب)، والعديد من الإعلانات المثيرة الأخرى في الأسابيع المقبلة".

وكتب ترامب قائلا: "شكرا للأمم المتحدة، وكافة الدول في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والجزائر والدنمارك واليونان وغيانا وكوريا الجنوبية وباكستان وبنما وسيراليون وسلوفينيا والصومال".

وأضاف: "شكرا أيضا للدول التي لم تكن في هذه اللجنة، ولكنها دعمت بقوة الجهد، بما في ذلك قطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وتركيا والأردن. سيتم الإعلان عن أعضاء المجلس والعديد من الإعلانات المثيرة الأخرى في الأسابيع المقبلة".

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت، الاثنين، على مشروع قرار أميركي يدعم خطة ترامب للسلام في غزة، التي تتضمن نشر قوة دولية ومساراً إلى دولة فلسطينية.
