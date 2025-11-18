Advertisement

عربي-دولي

تحالف "الإعمار والتنمية" يتصدر النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية

18-11-2025 | 00:00
حصل تحالف "الإعمار والتنمية" على 46 مقعدا من أصل 329 في البرلمان العراقي، ما جعله متصدراً لعام 2025.

وتصدر التحالف الذي يتزعمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في 8 محافظات من بينها العاصمة بغداد، التي حصل فيها على 15 مقعدا من مجموع 71 مقعدا.

وحل حزب "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا بـ36 مقعدا، وائتلاف بزعامة نوري المالكي ثالثا بـ29 مقعدا، و"صادقون" بزعامة قيس الخزعلي 28 مقعدا والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني 27 مقعدا.

وبالمجمل حصلت التحالفات والقوائم الشيعية على 187 مقعدا، والسنية على 77 مقعدا، والكردية على 56 مقعدا، إضافة إلى 9 مقاعد للكوتا.

 

