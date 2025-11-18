Advertisement

عربي-دولي

بعد موقف "حماس"... واشنطن: نحن على الطريق الصحيح

Lebanon 24
18-11-2025 | 00:13
A-
A+
Doc-P-1443498-638990468411339983.jpg
Doc-P-1443498-638990468411339983.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

 

رأى المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة نيك والتز، أن رفض حركة حماس لقرار الأمم المتحدة بشأن غزة يعني "أننا على الطريق الصحيح".

 

وقال والتز إن القرار يمثل "خطوة كبيرة نحو غزة مستقرة ومزدهرة وبيئة تسمح لإسرائيل بالعيش بأمان"، مؤكدا أن القرار "ليس سوى البداية" لمسار جديد في الشرق الأوسط.

 

وأوضح والتز أن القرار يفوض تشكيل قوة دولية لتحقيق الاستقرار ونزع السلاح والإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية، بالتعاون مع مجلس سلام انتقالي يديره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على أن يتكامل عملها مع لجنة فلسطينية فنية تشرف على الإدارة المدنية، في حين ستتولى الشرطة الفلسطينية مهمة أمنية جديدة بعد تدريبها.

 

وأضاف أن الخطة تضع إطارا للانتقال السياسي والبحث عن حل دائم عبر الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

 

والتز شدد على أن القوات الدولية ستعمل على ضمان الأمن ونزع السلاح وحماية المدنيين وفتح ممرات المساعدات، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا بناء على معايير وتوقيتات محددة مرتبطة بعملية نزع السلاح والهدنة.

 

وكانت حركة "حماس" رفضت قرار مجلس الأمن الدولي حول غزة واعتبرته فرضا للوصاية الدولية على القطاع ونزعا له عن سياقه الفلسطيني.

 

ووصفت القرار بأنه يتجاهل معاناة غزة ويخالف حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. حماس أكدت أن مقاومة الاحتلال حق مشروع، وحذرت من أن وجود قوات دولية لنزع السلاح سيحولها لطرف في الصراع. كما دعت لفتح المعابر وضخ المساعدات الإنسانية دون تسييس.

 

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة: رفض حماس قرار الأمم المتحدة يعني أننا على الطريق الصحيح
lebanon 24
18/11/2025 11:24:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي: ممارسة الضغط على أوكرانيا كضحية ليس الطريق الصحيح
lebanon 24
18/11/2025 11:24:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري لـ "الشرق": حضورنا في نيويورك علامة تدل على أن مستقبل سوريا نحو العالم في طريقه الصحيح
lebanon 24
18/11/2025 11:24:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": موقف حماس من خطة ترامب يؤكد ‏التمسك بثوابت القضية الفلسطينية
lebanon 24
18/11/2025 11:24:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

الشرق الأوسط

الفلسطينيين

الإسرائيلية

مجلس الأمن

الفلسطينية

الإسرائيلي

على الطريق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:01 | 2025-11-18
03:30 | 2025-11-18
03:26 | 2025-11-18
03:18 | 2025-11-18
03:06 | 2025-11-18
02:32 | 2025-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24