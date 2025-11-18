بيونغ يانغ: الاتفاق بين سيول وواشنطن سيسبب "تأثير الدومينو" نووياً



وقالت سيول إنها حصلت على "الدعم لتوسيع سلطتنا على تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود المستنفد". نددت باتفاق بين سيول وواشنطن لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، وقالت اليوم الثلاثاء إن الاتفاق من شأنه أن يسبب "تأثير الدومينو على الصعيد ".وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ الأسبوع الماضي الانتهاء من اتفاق الأمن والتجارة مع ، والذي يشمل خططاً للمضي قدماً في تطوير سفن تعمل بالطاقة النووية.وقالت سيول إنها حصلت على "الدعم لتوسيع سلطتنا على تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود المستنفد".

وفي أول تعليق لها على الاتفاق، ردت الشمالية المسلحة نووياً بأن برنامج الغواصات يمثل "محاولة خطيرة للمواجهة".



وأفادت المركزية الكورية الرسمية الثلاثاء بأن الاتفاق "تطور خطير يزعزع استقرار الوضع الأمني العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادي خارج شبه الكورية ويسبب حالة من عدم القدرة على السيطرة النووية في المجال الدولي".



وأضافت بيونغ يانغ أن امتلاك كوريا الجنوبية غواصات نووية "سيسبب حتماً +تأثير الدومينو على الصعيد النووي+ في المنطقة، ويشعل سباق تسلح محموماً". وأضافت أن " كوريا الشعبية ستتخذ إجراءات مضادة أكثر واقعية".