Advertisement

عربي-دولي

بيونغ يانغ: الاتفاق بين سيول وواشنطن سيسبب "تأثير الدومينو" نووياً

Lebanon 24
18-11-2025 | 00:37
A-
A+
Doc-P-1443505-638990484129432615.webp
Doc-P-1443505-638990484129432615.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نددت كوريا الشمالية باتفاق بين سيول وواشنطن لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، وقالت اليوم الثلاثاء إن الاتفاق من شأنه أن يسبب "تأثير الدومينو على الصعيد النووي".
Advertisement

وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ الأسبوع الماضي الانتهاء من اتفاق الأمن والتجارة مع الولايات المتحدة، والذي يشمل خططاً للمضي قدماً في تطوير سفن تعمل بالطاقة النووية.

وقالت سيول إنها حصلت على "الدعم لتوسيع سلطتنا على تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود المستنفد".
وفي أول تعليق لها على الاتفاق، ردت كوريا الشمالية المسلحة نووياً بأن برنامج الغواصات يمثل "محاولة خطيرة للمواجهة".

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية الثلاثاء بأن الاتفاق "تطور خطير يزعزع استقرار الوضع الأمني العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادي خارج شبه الجزيرة الكورية ويسبب حالة من عدم القدرة على السيطرة النووية في المجال الدولي".

وأضافت بيونغ يانغ أن امتلاك كوريا الجنوبية غواصات نووية "سيسبب حتماً +تأثير الدومينو على الصعيد النووي+ في المنطقة، ويشعل سباق تسلح محموماً". وأضافت أن "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستتخذ إجراءات مضادة أكثر واقعية".
مواضيع ذات صلة
ترامب يعترف: بيونغ يانغ "قوة نووية نوعا ما"
lebanon 24
18/11/2025 11:24:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" الرئيس الكوري الجنوبي يطلب من الرئيس الصيني المساعدة في "استئناف الحوار" بين سيول وبيونغ يانغ
lebanon 24
18/11/2025 11:24:44 Lebanon 24 Lebanon 24
المخابرات الكورية: بيونغ يانغ تطلق أقمارا اصطناعية للتجسس بدعم من روسيا
lebanon 24
18/11/2025 11:24:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بيونغ يانغ وموسكو توحّدان المواقف قبل زيارة ترامب إلى كوريا
lebanon 24
18/11/2025 11:24:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

كوريا الشمالية

وكالة الأنباء

الديمقراطية

الديمقراطي

ديمقراطي

الجزيرة

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:01 | 2025-11-18
03:30 | 2025-11-18
03:26 | 2025-11-18
03:18 | 2025-11-18
03:06 | 2025-11-18
02:32 | 2025-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24