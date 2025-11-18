25
عربي-دولي
بيونغ يانغ: الاتفاق بين سيول وواشنطن سيسبب "تأثير الدومينو" نووياً
Lebanon 24
18-11-2025
|
00:37
A-
A+
نددت
كوريا الشمالية
باتفاق بين سيول وواشنطن لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، وقالت اليوم الثلاثاء إن الاتفاق من شأنه أن يسبب "تأثير الدومينو على الصعيد
النووي
".
وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ الأسبوع الماضي الانتهاء من اتفاق الأمن والتجارة مع
الولايات المتحدة
، والذي يشمل خططاً للمضي قدماً في تطوير سفن تعمل بالطاقة النووية.
وقالت سيول إنها حصلت على "الدعم لتوسيع سلطتنا على تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود المستنفد".
وفي أول تعليق لها على الاتفاق، ردت
كوريا
الشمالية المسلحة نووياً بأن برنامج الغواصات يمثل "محاولة خطيرة للمواجهة".
وأفادت
وكالة الأنباء
المركزية الكورية الرسمية الثلاثاء بأن الاتفاق "تطور خطير يزعزع استقرار الوضع الأمني العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادي خارج شبه
الجزيرة
الكورية ويسبب حالة من عدم القدرة على السيطرة النووية في المجال الدولي".
وأضافت بيونغ يانغ أن امتلاك كوريا الجنوبية غواصات نووية "سيسبب حتماً +تأثير الدومينو على الصعيد النووي+ في المنطقة، ويشعل سباق تسلح محموماً". وأضافت أن "
جمهورية
كوريا
الديمقراطية
الشعبية ستتخذ إجراءات مضادة أكثر واقعية".
