تركيا.. حظر الحساب الثالث أكرم إمام أوغلو على منصة "إكس"

حجبت السلطات حسابا آخر لـ"مكتب المرشح الرئاسي" المحتمل ، والمسجون حاليا في سجن مرمرة، على منصة "إكس".

وعقب إعلان في الماضي، غن ترشيحه إمام للرئاسة في الانتخابات المقبلة، انطلقت حملة قضائية ضده إذ تم إلغاء شهادته الجامعية بزعم التزوير، ثم صدر قرار بسجنه في قضيتين وحصل على البراءة من إحداهما.

بعد حظر حسابي CBAdayOfisi وCBAdayOfisi1، تم حظر حساب CBAdayOfisi11 للأسباب ذاتها.

ووفقًا لموقع EngelliWeb، فقد أصدرت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية (BTK) قرار الحجب استنادا إلى التشريعات ذات الصلة، مشيرة إلى "حماية والنظام العام".

وتم إنشاء حساب جديد لحملة إمام أوغلو باسم @CBAdayOfisi22.

ويرى أن التحركات القضائية ضد إمام أوغلو سياسية وهدفها إعاقة ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.