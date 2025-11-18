Advertisement

عربي-دولي

تركيا.. حظر الحساب الثالث أكرم إمام أوغلو على منصة "إكس"

Lebanon 24
18-11-2025 | 01:08
حجبت السلطات التركية حسابا آخر لـ"مكتب المرشح الرئاسي" المحتمل أكرم إمام أوغلو، والمسجون حاليا في سجن مرمرة، على منصة "إكس".

 

وعقب إعلان حزب الشعب الجمهوري في مارس الماضي، غن ترشيحه إمام أوغلو للرئاسة في الانتخابات المقبلة، انطلقت حملة قضائية ضده إذ تم إلغاء شهادته الجامعية بزعم التزوير، ثم صدر قرار بسجنه في قضيتين وحصل على البراءة من إحداهما.

 

بعد حظر حسابي CBAdayOfisi وCBAdayOfisi1، تم حظر حساب CBAdayOfisi11 للأسباب ذاتها.

 

ووفقًا لموقع EngelliWeb، فقد أصدرت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية (BTK) قرار الحجب استنادا إلى التشريعات ذات الصلة، مشيرة إلى "حماية الأمن القومي والنظام العام".

 

وتم إنشاء حساب جديد لحملة إمام أوغلو باسم @CBAdayOfisi22.

 

ويرى حزب الشعب الجمهوري أن التحركات القضائية ضد إمام أوغلو سياسية وهدفها إعاقة ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حزب الشعب الجمهوري

أكرم إمام أوغلو

الأمن القومي

حزب الشعب

الجمهوري

التركية

التركي

تركيا

