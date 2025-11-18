Advertisement

عربي-دولي

الصراع مستمر في السودان.. وجدل السيطرة على بارا يتواصل

Lebanon 24
18-11-2025 | 01:13
A-
A+
Doc-P-1443521-638990504902552906.webp
Doc-P-1443521-638990504902552906.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فيما تتواصل الحرب في السودان، يسود الجدل بين طرفي الصراع بشأن التقدم الميداني، تحديداً حول محور مدينة بارا الاستراتيجية بولاية شمال كردفان.
Advertisement

الجدل تصاعد بعد إعلان قوات موالية للجيش السوداني بالدخول إلى جبرة الشيخ وأم سيالة بالقرب من بارا، ثم الإعلان بعد ذلك عن الدخول إلى مدينة بارا.

أخبار التقدم العسكري للجيش سرعان ما نفتها قوات الدعم السريع، التي نشرت صوراً تقول إنها لتدمير معدات تابعة للجيش، وأكدت أنها هاجمت رتلاً عسكرياً للجيش في أم سيالة، وأنها قتلت 470 من جنود الجيش السوداني.

في المقابل، نشر عناصر من الجيش السوداني صوراً لهم أثناء تجوالهم في سوق مدينة بارا.
ويبدو أنه وحيال الأزمة الإنسانية الصادمة في السودان، فإن دور الأمم المتحدة أخذ بالتعاظم، وهذا أمر اتضح من زيارة وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، إلى دارفور ومناطق أخرى تشهد صراعاً بين قوات الجيش والدعم السريع.

ووصف المسؤول الأممي دارفور بأنها أصبحت مركز المعاناة الإنسانية في العالم، واصفاً دارفور بأنها أصبحت مسرح جريمة محتملة.

وأضاف فليتشر أن الأمم المتحدة أحرزت تقدماً أيضاً بشأن إرسال فرق إلى مدينة الفاشر في دارفور، مشيراً إلى أنه لا توجد تقديرات موثوقة بشأن عدد القتلى.
مواضيع ذات صلة
فيضانات السودان مستمرة.. وتجدد الجدل حول سد النهضة
lebanon 24
18/11/2025 11:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"أطباء السودان": نزوح أكثر من 4500 شخص من بارا في شمال كردفان جراء استمرار "انتهاكات" الدعم السريع
lebanon 24
18/11/2025 11:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الدعم السريع في السودان تعلن السيطرة على 3 محاور في بابنوسة غربي كردفان
lebanon 24
18/11/2025 11:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء السودان: انسحاب الجيش لأسباب تكتيكية أمر حدث سابقا وتمكن لاحقا من استعادة السيطرة
lebanon 24
18/11/2025 11:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24

قوات الدعم السريع

الأمم المتحدة

شمال كردفان

توم فليتشر

السودان

سوداني

الفاشر

في دار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:01 | 2025-11-18
03:30 | 2025-11-18
03:26 | 2025-11-18
03:18 | 2025-11-18
03:06 | 2025-11-18
02:32 | 2025-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24