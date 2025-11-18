الصراع مستمر في السودان.. وجدل السيطرة على بارا يتواصل



Advertisement

الجدل تصاعد بعد إعلان قوات موالية للجيش السوداني بالدخول إلى جبرة الشيخ وأم سيالة بالقرب من بارا، ثم الإعلان بعد ذلك عن الدخول إلى مدينة بارا.



التقدم العسكري للجيش سرعان ما نفتها ، التي نشرت صوراً تقول إنها لتدمير معدات تابعة للجيش، وأكدت أنها هاجمت رتلاً عسكرياً للجيش في أم سيالة، وأنها قتلت 470 من جنود الجيش السوداني.



في المقابل، نشر عناصر من الجيش السوداني صوراً لهم أثناء تجوالهم في سوق مدينة بارا. فيما تتواصل الحرب في ، يسود الجدل بين طرفي الصراع بشأن التقدم الميداني، تحديداً حول محور مدينة بارا الاستراتيجية بولاية .الجدل تصاعد بعد إعلان قوات موالية للجيش السوداني بالدخول إلى جبرة الشيخ وأم سيالة بالقرب من بارا، ثم الإعلان بعد ذلك عن الدخول إلى مدينة بارا.التقدم العسكري للجيش سرعان ما نفتها ، التي نشرت صوراً تقول إنها لتدمير معدات تابعة للجيش، وأكدت أنها هاجمت رتلاً عسكرياً للجيش في أم سيالة، وأنها قتلت 470 من جنود الجيش السوداني.في المقابل، نشر عناصر من الجيش السوداني صوراً لهم أثناء تجوالهم في سوق مدينة بارا.

ويبدو أنه وحيال الأزمة الإنسانية الصادمة في السودان، فإن دور أخذ بالتعاظم، وهذا أمر اتضح من زيارة وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ، إلى دارفور ومناطق أخرى تشهد صراعاً بين قوات الجيش والدعم السريع.



ووصف المسؤول الأممي دارفور بأنها أصبحت مركز المعاناة الإنسانية في العالم، واصفاً دارفور بأنها أصبحت مسرح جريمة محتملة.



وأضاف فليتشر أن الأمم المتحدة أحرزت تقدماً أيضاً بشأن إرسال فرق إلى مدينة في دارفور، مشيراً إلى أنه لا توجد تقديرات موثوقة بشأن عدد القتلى.