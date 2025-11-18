25
استجابة لدعوة الرئيس ترامب.. ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى أميركا
18-11-2025
يبدأ ولي
العهد
السعودي،
رئيس مجلس الوزراء
الأمير محمد بن سلمان
، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى أميركا استجابةً لدعوةٍ من الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
ومن المقرر أن يلتقي
الأمير محمد
بن سلمان
بالرئيس
ترامب
اليوم الثلاثاء في
البيت الأبيض
، وتتضمن الزيارة مراسم استقبال صباحية، واجتماعات في المكتب البيضاوي، يعقبها حفل عشاء رسمي.
أما يوم الأربعاء، فيشهد انعقاد منتدى الأعمال السعودي - الأميركي بحضور ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي، وقبل الزيارة بأيام، وصف الرئيس ترامب الزيارة بأنها "أكثر من مجرد لقاء، معتبرا بانها ستكون تكريما للسعودية".
