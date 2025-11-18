Advertisement

عربي-دولي

استجابة لدعوة الرئيس ترامب.. ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى أميركا

Lebanon 24
18-11-2025 | 01:15
يبدأ ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى أميركا استجابةً لدعوةٍ من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ومن المقرر أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس ترامب اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض، وتتضمن الزيارة مراسم استقبال صباحية، واجتماعات في المكتب البيضاوي، يعقبها حفل عشاء رسمي.
أما يوم الأربعاء، فيشهد انعقاد منتدى الأعمال السعودي - الأميركي بحضور ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي، وقبل الزيارة بأيام، وصف الرئيس ترامب الزيارة بأنها "أكثر من مجرد لقاء، معتبرا بانها ستكون تكريما للسعودية".
 
