استجابة لدعوة الرئيس ترامب.. ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى أميركا

يبدأ ولي السعودي، ، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى أميركا استجابةً لدعوةٍ من الرئيس الأميركي .

ومن المقرر أن يلتقي بالرئيس اليوم الثلاثاء في ، وتتضمن الزيارة مراسم استقبال صباحية، واجتماعات في المكتب البيضاوي، يعقبها حفل عشاء رسمي.

أما يوم الأربعاء، فيشهد انعقاد منتدى الأعمال السعودي - الأميركي بحضور ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي، وقبل الزيارة بأيام، وصف الرئيس ترامب الزيارة بأنها "أكثر من مجرد لقاء، معتبرا بانها ستكون تكريما للسعودية".