حريق في منزل بكازاخستان أدى إلى مقتل 12 شخصا معظمهم أطفال

أودى حريق اندلع في منزل خاص بقرية ألغاباس في مقاطعة تركستان في جنوب كازاخستان الليلة الماضية بحياة 12 شخصا، بينهم 9 أطفال، حسبما أفادت إدارة .

وقالت الطوارئ الكازاخستانية في بيان لها إن فرق الإطفاء تلقت بلاغا عن حريق في منزل خاص من طابقين بقرية ألغاباس في الصباح الباكر، وعند وصول رجال الإطفاء كانت النيران قد التهمت المنزل بالكامل.

وقال البيان: "أثناء إخماد الحريق، تم انتشال ثلاثة أشخاص فاقدي الوعي من المنزل وتسليمهم إلى طاقم إسعاف. وعثر على 12 جثة في الداخل، بينهم تسعة أطفال".

وحسب إفادات الجيران، فإن حفلا أقيم في اليوم السابق وأن أصحابه كانوا يستقبلون ضيوفا.

وذكرت مفوضة حقوق الأطفال في كازاخستان دينارا زكييفا عبر أنه كان في المنزل عائلتان مع أطفالهم، مضيفة أن الحريق أدى إلى انهيار سقف المنزل.

وحسب الخدمة الطبية المحلية، فقد نقل ثلاثة من ضحايا الحريق، هم بالغان وطفل إلى المستشفيات، جميعهم في وحدة العناية المركزة، وتوصف حالتهم الصحية بالخطيرة لكنها مستقرة.

وأعرب رئيس كازاخستان جومرت توكايف عن تعازيه في وفاة الضحايا، وأوعز للحكومة وحاكم بتقديم جميع المساعدة اللازمة لذوي الضحايا وإجراء تحقيق في أسباب الحادث.