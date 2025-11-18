Advertisement

عربي-دولي

حريق في منزل بكازاخستان أدى إلى مقتل 12 شخصا معظمهم أطفال

Lebanon 24
18-11-2025 | 01:42
A-
A+
Doc-P-1443536-638990522415343815.jpg
Doc-P-1443536-638990522415343815.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أودى حريق اندلع في منزل خاص بقرية ألغاباس في مقاطعة تركستان في جنوب كازاخستان الليلة الماضية بحياة 12 شخصا، بينهم 9 أطفال، حسبما أفادت إدارة الطوارئ الوطنية.

 

وقالت الطوارئ الكازاخستانية في بيان لها إن فرق الإطفاء تلقت بلاغا عن حريق في منزل خاص من طابقين بقرية ألغاباس في الصباح الباكر، وعند وصول رجال الإطفاء كانت النيران قد التهمت المنزل بالكامل.

 

وقال البيان: "أثناء إخماد الحريق، تم انتشال ثلاثة أشخاص فاقدي الوعي من المنزل وتسليمهم إلى طاقم إسعاف. وعثر على 12 جثة في الداخل، بينهم تسعة أطفال".

 

وحسب إفادات الجيران، فإن حفلا أقيم في المنزل في اليوم السابق وأن أصحابه كانوا يستقبلون ضيوفا.

 

وذكرت مفوضة حقوق الأطفال في كازاخستان دينارا زكييفا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه كان في المنزل عائلتان مع أطفالهم، مضيفة أن الحريق أدى إلى انهيار سقف المنزل.

 

وحسب الخدمة الطبية المحلية، فقد نقل ثلاثة من ضحايا الحريق، هم بالغان وطفل إلى المستشفيات، جميعهم في وحدة العناية المركزة، وتوصف حالتهم الصحية بالخطيرة لكنها مستقرة.

 

وأعرب رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكايف عن تعازيه في وفاة الضحايا، وأوعز للحكومة وحاكم المقاطعة بتقديم جميع المساعدة اللازمة لذوي الضحايا وإجراء تحقيق في أسباب الحادث.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الداخلية الباكستانية: مقتل 12 شخصا نتيجة انفجار سيارة مفخخة خارج محكمة في إسلام أباد
lebanon 24
18/11/2025 11:24:29 Lebanon 24 Lebanon 24
إخماد حريق داخل منزل في طرابلس قرب المستشفى الإسلامي (فيديو وصور)
lebanon 24
18/11/2025 11:24:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... حريق داخل منزلٍ والنيران حاصرت عائلة
lebanon 24
18/11/2025 11:24:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور: حريق في منزل بهاء الحريري وسط بيروت
lebanon 24
18/11/2025 11:24:29 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

الطوارئ الوطنية

إدارة الطوارئ

في المنزل

المقاطعة

دينار

جيران

قاسم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:01 | 2025-11-18
03:30 | 2025-11-18
03:26 | 2025-11-18
03:18 | 2025-11-18
03:06 | 2025-11-18
02:32 | 2025-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24