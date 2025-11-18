25
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
3
o
بشري
18
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بريطانيا: لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة
Lebanon 24
18-11-2025
|
01:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعت وزيرة الخارجية
البريطانية
يفيت كوبر إلى زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بعد أن دعمت
المملكة
المتحدة قراراً في
مجلس الأمن الدولي
لتنفيذ خطة سلام من 20 نقطة للمنطقة.
Advertisement
ويُصدق القرار على خطة وقف إطلاق النار التي طرحها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، والتي تجيز إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار وتوفير الأمن في القطاع، كما تدعو إلى تشكيل مجلس السلام بوصفه سلطة انتقالية جديدة يترأسها
ترامب
، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
وقالت كوبر إن القرار "يؤكد أيضاً على أهمية زيادة المساعدات الإنسانية التي لا تزال غزة في أمس الحاجة إليها".
كما أضافت: "يجب أن نتخذ الآن إجراءات عاجلة لفتح جميع المعابر، ورفع القيود، وإغراق غزة بالمساعدات، كما يجب أن نواصل التقدم نحو حل الدولتين، بما يحقق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين جنباً إلى جنب".
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: الصلاحيات الكاملة بشأن المساعدات الإنسانية في غزة ستبقى بيد إسرائيل
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: الصلاحيات الكاملة بشأن المساعدات الإنسانية في غزة ستبقى بيد إسرائيل
18/11/2025 11:25:17
18/11/2025 11:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: لا مبرر لإيقاف المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة
Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: لا مبرر لإيقاف المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة
18/11/2025 11:25:17
18/11/2025 11:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الأونروا: يجب استعادة الوكالة دورها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
Lebanon 24
الأونروا: يجب استعادة الوكالة دورها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
18/11/2025 11:25:17
18/11/2025 11:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
البرلمان العربي: الأولوية بعد وقف إطلاق النار في غزة هي لإعادة الإعمار وإدخال المساعدات الإنسانية
Lebanon 24
البرلمان العربي: الأولوية بعد وقف إطلاق النار في غزة هي لإعادة الإعمار وإدخال المساعدات الإنسانية
18/11/2025 11:25:17
18/11/2025 11:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي
وكالة الأنباء
دونالد ترامب
الفلسطينيين
مجلس الأمن
البريطانية
البريطاني
بريطانيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد قرار مجلس الأمن.. "إسرائيل هيوم" تكشف تفاصيل ملامح الدولة الفلسطينية المستقبلية
Lebanon 24
بعد قرار مجلس الأمن.. "إسرائيل هيوم" تكشف تفاصيل ملامح الدولة الفلسطينية المستقبلية
04:01 | 2025-11-18
18/11/2025 04:01:29
Lebanon 24
Lebanon 24
عن زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن.. هذا ما كشفه موقع فرنسي
Lebanon 24
عن زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن.. هذا ما كشفه موقع فرنسي
03:30 | 2025-11-18
18/11/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسلحة "ذكية" قادرة على اتخاذ القرار.. هذا ما حذر منه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة
Lebanon 24
أسلحة "ذكية" قادرة على اتخاذ القرار.. هذا ما حذر منه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة
03:26 | 2025-11-18
18/11/2025 03:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط إجراءات مشددة.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
Lebanon 24
وسط إجراءات مشددة.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
03:18 | 2025-11-18
18/11/2025 03:18:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ضغوط متزايدة على زيلينسكي لإقالة مدير مكتبه.. والسبب؟
Lebanon 24
ضغوط متزايدة على زيلينسكي لإقالة مدير مكتبه.. والسبب؟
03:06 | 2025-11-18
18/11/2025 03:06:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إقفال فرن للكعك العصروني بالشمع الاحمر
Lebanon 24
إقفال فرن للكعك العصروني بالشمع الاحمر
07:35 | 2025-11-17
17/11/2025 07:35:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"القرض الحسن" معني بالامتثال المالي.. الحد من "اقتصاد الكاش" مطلب مجموعة العمل المالي
Lebanon 24
"القرض الحسن" معني بالامتثال المالي.. الحد من "اقتصاد الكاش" مطلب مجموعة العمل المالي
10:01 | 2025-11-17
17/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ما زالت إيران قادرة على مواجهة إسرائيل؟
Lebanon 24
هل ما زالت إيران قادرة على مواجهة إسرائيل؟
10:30 | 2025-11-17
17/11/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هلع وإقفال محلات... إليكم ما حدث في سوق الذهب في طرابلس
Lebanon 24
هلع وإقفال محلات... إليكم ما حدث في سوق الذهب في طرابلس
06:55 | 2025-11-17
17/11/2025 06:55:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري في صفوف عناصر "حزب الله"؟ "جيروزاليم بوست" تعلن
Lebanon 24
ماذا يجري في صفوف عناصر "حزب الله"؟ "جيروزاليم بوست" تعلن
16:12 | 2025-11-17
17/11/2025 04:12:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:01 | 2025-11-18
بعد قرار مجلس الأمن.. "إسرائيل هيوم" تكشف تفاصيل ملامح الدولة الفلسطينية المستقبلية
03:30 | 2025-11-18
عن زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن.. هذا ما كشفه موقع فرنسي
03:26 | 2025-11-18
أسلحة "ذكية" قادرة على اتخاذ القرار.. هذا ما حذر منه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة
03:18 | 2025-11-18
وسط إجراءات مشددة.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
03:06 | 2025-11-18
ضغوط متزايدة على زيلينسكي لإقالة مدير مكتبه.. والسبب؟
02:32 | 2025-11-18
مندوب السعودية بالجامعة العربية: سنواصل دورنا لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
18/11/2025 11:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
18/11/2025 11:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
18/11/2025 11:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24