بريطانيا: لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة

Lebanon 24
18-11-2025 | 01:51
دعت وزيرة الخارجية البريطانية يفيت كوبر إلى زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بعد أن دعمت المملكة المتحدة قراراً في مجلس الأمن الدولي لتنفيذ خطة سلام من 20 نقطة للمنطقة.
ويُصدق القرار على خطة وقف إطلاق النار التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تجيز إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار وتوفير الأمن في القطاع، كما تدعو إلى تشكيل مجلس السلام بوصفه سلطة انتقالية جديدة يترأسها ترامب، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقالت كوبر إن القرار "يؤكد أيضاً على أهمية زيادة المساعدات الإنسانية التي لا تزال غزة في أمس الحاجة إليها".

كما أضافت: "يجب أن نتخذ الآن إجراءات عاجلة لفتح جميع المعابر، ورفع القيود، وإغراق غزة بالمساعدات، كما يجب أن نواصل التقدم نحو حل الدولتين، بما يحقق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين جنباً إلى جنب".
