وسط توترات بشأن تايوان.. اليابان تحذر مواطنيها في الصين

دعت مواطنيها الموجودين في إلى توخي الحذر بشأن محيطهم وتجنب الحشود الكبيرة وسط خلاف نشب بين وطوكيو بسبب تعليقات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بشأن تايوان.وقالت السفارة في بكين في بيان على موقعها الإلكتروني: "انتبهوا لمحيطكم وتجنبوا قدر الإمكان الساحات التي تتجمع فيها حشود كبيرة أو الأماكن التي يحتمل أن يستخدمها العديد من اليابانيين".وقال الناطق باسم مينورو كيهارا، الثلاثاء، إن هذه النصيحة صدرت "بناء على تقييم شامل للوضع السياسي، بما فيه الوضع الأمني في البلاد أو المنطقة المعنية، فضلاً عن الظروف الاجتماعية".واشتعل الخلاف الدبلوماسي بين الصين واليابان بسبب تصريحات تاكايتشي أمام بأن قد ترد عسكرياً على أي استخدام للقوة ضد تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي لكن تعتبرها الصين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.