25
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
3
o
بشري
18
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وسط توترات بشأن تايوان.. اليابان تحذر مواطنيها في الصين
Lebanon 24
18-11-2025
|
01:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعت
اليابان
مواطنيها الموجودين في
الصين
إلى توخي الحذر بشأن محيطهم وتجنب الحشود الكبيرة وسط خلاف نشب بين
بكين
وطوكيو بسبب تعليقات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بشأن تايوان.
Advertisement
وقالت السفارة
اليابانية
في بكين في بيان على موقعها الإلكتروني: "انتبهوا لمحيطكم وتجنبوا قدر الإمكان الساحات التي تتجمع فيها حشود كبيرة أو الأماكن التي يحتمل أن يستخدمها العديد من اليابانيين".
وقال الناطق باسم
الحكومة اليابانية
مينورو كيهارا، الثلاثاء، إن هذه النصيحة صدرت "بناء على تقييم شامل للوضع السياسي، بما فيه الوضع الأمني في البلاد أو المنطقة المعنية، فضلاً عن الظروف الاجتماعية".
واشتعل الخلاف الدبلوماسي بين الصين واليابان بسبب تصريحات تاكايتشي أمام
البرلمان
بأن
طوكيو
قد ترد عسكرياً على أي استخدام للقوة ضد
جزيرة
تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي لكن تعتبرها الصين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.
مواضيع ذات صلة
اليابان تدعو مواطنيها في الصين إلى تعزيز إجراءات السلامة وتجنب الأماكن المزدحمة وسط تصاعد التوترات
Lebanon 24
اليابان تدعو مواطنيها في الصين إلى تعزيز إجراءات السلامة وتجنب الأماكن المزدحمة وسط تصاعد التوترات
18/11/2025 11:25:23
18/11/2025 11:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تحذر رعاياها من السفر إلى اليابان
Lebanon 24
الصين تحذر رعاياها من السفر إلى اليابان
18/11/2025 11:25:23
18/11/2025 11:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الصينية: الصين قدمت وستستمر في تقديم احتجاجات إلى اليابان بشأن تصريحات رئيسة وزرائها الخاطئة بشأن تايوان
Lebanon 24
الخارجية الصينية: الصين قدمت وستستمر في تقديم احتجاجات إلى اليابان بشأن تصريحات رئيسة وزرائها الخاطئة بشأن تايوان
18/11/2025 11:25:23
18/11/2025 11:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أ.ف.ب: الخارجية الصينية تستدعي سفير اليابان للاحتجاج على تصريحات رئيسة وزراء بلاده بشأن تايوان
Lebanon 24
أ.ف.ب: الخارجية الصينية تستدعي سفير اليابان للاحتجاج على تصريحات رئيسة وزراء بلاده بشأن تايوان
18/11/2025 11:25:23
18/11/2025 11:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة اليابانية
اليابانية
البرلمان
دبلوماسي
طوكيو
جزيرة
المعن
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد قرار مجلس الأمن.. "إسرائيل هيوم" تكشف تفاصيل ملامح الدولة الفلسطينية المستقبلية
Lebanon 24
بعد قرار مجلس الأمن.. "إسرائيل هيوم" تكشف تفاصيل ملامح الدولة الفلسطينية المستقبلية
04:01 | 2025-11-18
18/11/2025 04:01:29
Lebanon 24
Lebanon 24
عن زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن.. هذا ما كشفه موقع فرنسي
Lebanon 24
عن زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن.. هذا ما كشفه موقع فرنسي
03:30 | 2025-11-18
18/11/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسلحة "ذكية" قادرة على اتخاذ القرار.. هذا ما حذر منه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة
Lebanon 24
أسلحة "ذكية" قادرة على اتخاذ القرار.. هذا ما حذر منه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة
03:26 | 2025-11-18
18/11/2025 03:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط إجراءات مشددة.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
Lebanon 24
وسط إجراءات مشددة.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
03:18 | 2025-11-18
18/11/2025 03:18:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ضغوط متزايدة على زيلينسكي لإقالة مدير مكتبه.. والسبب؟
Lebanon 24
ضغوط متزايدة على زيلينسكي لإقالة مدير مكتبه.. والسبب؟
03:06 | 2025-11-18
18/11/2025 03:06:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إقفال فرن للكعك العصروني بالشمع الاحمر
Lebanon 24
إقفال فرن للكعك العصروني بالشمع الاحمر
07:35 | 2025-11-17
17/11/2025 07:35:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"القرض الحسن" معني بالامتثال المالي.. الحد من "اقتصاد الكاش" مطلب مجموعة العمل المالي
Lebanon 24
"القرض الحسن" معني بالامتثال المالي.. الحد من "اقتصاد الكاش" مطلب مجموعة العمل المالي
10:01 | 2025-11-17
17/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ما زالت إيران قادرة على مواجهة إسرائيل؟
Lebanon 24
هل ما زالت إيران قادرة على مواجهة إسرائيل؟
10:30 | 2025-11-17
17/11/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هلع وإقفال محلات... إليكم ما حدث في سوق الذهب في طرابلس
Lebanon 24
هلع وإقفال محلات... إليكم ما حدث في سوق الذهب في طرابلس
06:55 | 2025-11-17
17/11/2025 06:55:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري في صفوف عناصر "حزب الله"؟ "جيروزاليم بوست" تعلن
Lebanon 24
ماذا يجري في صفوف عناصر "حزب الله"؟ "جيروزاليم بوست" تعلن
16:12 | 2025-11-17
17/11/2025 04:12:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:01 | 2025-11-18
بعد قرار مجلس الأمن.. "إسرائيل هيوم" تكشف تفاصيل ملامح الدولة الفلسطينية المستقبلية
03:30 | 2025-11-18
عن زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن.. هذا ما كشفه موقع فرنسي
03:26 | 2025-11-18
أسلحة "ذكية" قادرة على اتخاذ القرار.. هذا ما حذر منه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة
03:18 | 2025-11-18
وسط إجراءات مشددة.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
03:06 | 2025-11-18
ضغوط متزايدة على زيلينسكي لإقالة مدير مكتبه.. والسبب؟
02:32 | 2025-11-18
مندوب السعودية بالجامعة العربية: سنواصل دورنا لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
18/11/2025 11:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
18/11/2025 11:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
18/11/2025 11:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24