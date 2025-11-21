27
عربي-دولي
من سيرأس الحكومة العراقية الجديدة؟
Lebanon 24
21-11-2025
|
01:39
A-
A+
تشهد الأوساط السياسية في بغداد وأربيل حركة مشاورات مكثفة لرسم صورة المرحلة السياسية الجديدة في
العراق
، على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 11 من الشهر الجاري.
في هذا السياق، يستعدّ زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي لزيارة إقليم كردستان خلال الأيام المقبلة، للتشاور مع القيادات الكردية حول مخرجات الانتخابات وآلية تقاسم المناصب السيادية، وفي مقدّمها رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان.
في المقابل، حسم "الإطار التنسيقي" الشيعي موقفه وطرح نفسه "الكتلة النيابية الأكثر عدداً" في البرلمان، متقدّمًا باتجاه تبنّي تسمية المرشح لرئاسة الحكومة. وشكّل الإطار لجنة قيادية تضمّ عمار الحكيم وهمام حمودي وممثلين عن حزب الفضيلة، مهمتها إجراء مقابلات مع المرشحين لرئاسة الحكومة، وفق شروط أبرزها ألّا يكون للمرشح طموح بتجديد ولايته لمرّة ثانية.
من جهته
، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني إلى الإسراع في إنجاز الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة قادرة على استكمال مسار الإصلاح والإعمار والتنمية. وشدّد، خلال لقائه وفد "الاتحاد الوطني الكردستاني"، على ضرورة تعزيز الشراكة بين القوى الوطنية، والتنسيق لحماية الاستقرار والالتزام بالدستور كمرجعية ضامنة لمؤسسات الدولة وحقوق المواطنين.
ولا تزال القوى السياسية أمام هامش زمني لمواصلة التفاوض، في ظل امتلاك مفوضية الانتخابات مهلة تقارب الأسبوعين للبتّ في الطعون التي تجاوزت 130 طعناً، قبل مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية، لتبدأ بعدها رحلة الاستحقاقات الدستورية لانتخاب الرئاسات وتشكيل حكومة جديدة لأربع سنوات مقبلة. (العربية)
