عربي-دولي

شاكرة ترامب.. قوات الدعم السريع تعلن "استجابة كاملة" لمبادرات وقف الحرب في السودان

Lebanon 24
21-11-2025 | 03:14
Doc-P-1444912-638993171659928014.jpg
Doc-P-1444912-638993171659928014.jpg photos 0
في موقف جديد، أعلنت قوات الدعم السريع استجابتها الكاملة للمبادرات الساعية للتوسط في النزاع السوداني من أجل وقف الحرب.

وقالت قوات الدعم السريع اليوم في بيان: "تتابع قوات الدعم السريع، باهتمام وتقدير بالغين، التحركات الدولية المكثفة بشأن الأوضاع في السودان، وتتوجّه بالشكر الجزيل لفخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، ولبقية قادة دول الرباعية، على جهودهم المقدّرة ومساعيهم الحميدة للتوسط في النزاع السوداني من أجل وقف الحرب المفروضة علينا وإنهاء معاناة شعبنا".
وأضافت: "نعلن استجابتنا الكاملة والجادة لهذه المبادرات، نؤكد للشعب السوداني وللمجتمع الدولي أن العقبة الحقيقية أمام تحقيق السلام هي العصابة المتحكمة في قرار القوات المسلحة من فلول النظام البائد وقيادات تنظيم الإخوان، الذين أشعلوا هذه الحرب بغرض العودة إلى الحكم على أشلاء الأبرياء".

وتابعت: "تجدد قوات الدعم السريع التزامها الثابت للشعب السوداني وللمجتمع الدولي بعدم التراجع عن أهداف شعبنا وتطلعاته في تفكيك دولة التمكين والفساد التي أسسها الإسلاميون داخل المؤسسة العسكرية وبقية مؤسسات الدولة، والمضي قدماً نحو معالجة جذور الأزمة وبناء سودان جديد بجيش وطني مهني واحد خالٍ من الأيديولوجيات المتطرفة.
