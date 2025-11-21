أين ستتمركز القوات الأميركية في دمشق؟

Advertisement

كشف مصدر سوري لـ" عربية" الجمعة، أن قوات أميركية ستتمركز في مطار المزة العسكري بدمشق.وكانت وكالة قد أفادت في تشرين الأول، بأن تستعد لإقامة وجود عسكري في قاعدة جوية بالعاصمة ، بهدف دعم اتفاق أمني تعمل على إبرامه بين وإسرائيل، واستخدام لمراقبة أي تطورات محتملة بشأن هذا الاتفاق.وأشار مسؤول غربي إلى أن نفذ عدة رحلات استطلاع إلى القاعدة خلال الشهرين الماضيين، وتبين أن مدرجها "جاهز للاستخدام الفوري". كما أكدت مصادر عسكرية أن المحادثات مع ركزت على استخدام القاعدة للخدمات اللوجستية، والمراقبة، والتزود بالوقود، والعمليات الإنسانية، مع تأكيد سوريا على "السيادة الكاملة" على المنشأة.وأوضح مسؤول في الدفاع السوري أن طائرات أميركية من طراز C-130 هبطت في القاعدة لاختبار صلاحية المدرج، بينما أكد أحد الحراس أن الهبوط كان ضمن "اختبارات تشغيلية".كما ذكر مصدر مطلع أن موضوع القاعدة نوقش خلال زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر إلى في 12 أيلول. (سكاي نيوز)