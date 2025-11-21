Advertisement

عربي-دولي

أين ستتمركز القوات الأميركية في دمشق؟

Lebanon 24
21-11-2025 | 03:50
كشف مصدر سوري لـ"سكاي نيوز عربية" الجمعة، أن قوات أميركية ستتمركز في مطار المزة العسكري بدمشق.
وكانت وكالة رويترز قد أفادت في تشرين الأول، بأن الولايات المتحدة تستعد لإقامة وجود عسكري في قاعدة جوية بالعاصمة السورية، بهدف دعم اتفاق أمني تعمل واشنطن على إبرامه بين سوريا وإسرائيل، واستخدام القاعدة لمراقبة أي تطورات محتملة بشأن هذا الاتفاق.

وأشار مسؤول غربي إلى أن البنتاغون نفذ عدة رحلات استطلاع إلى القاعدة خلال الشهرين الماضيين، وتبين أن مدرجها الطويل "جاهز للاستخدام الفوري". كما أكدت مصادر عسكرية سورية أن المحادثات مع الأميركيين ركزت على استخدام القاعدة للخدمات اللوجستية، والمراقبة، والتزود بالوقود، والعمليات الإنسانية، مع تأكيد سوريا على "السيادة الكاملة" على المنشأة.

وأوضح مسؤول في الدفاع السوري أن طائرات أميركية من طراز C-130 هبطت في القاعدة لاختبار صلاحية المدرج، بينما أكد أحد الحراس أن الهبوط كان ضمن "اختبارات تشغيلية".

كما ذكر مصدر مطلع أن موضوع القاعدة نوقش خلال زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر إلى دمشق في 12 أيلول. (سكاي نيوز)
مصدر سوري: قوات أميركية ستتمركز في مطار المزة العسكري بدمشق (سكاي نيوز عربية)
