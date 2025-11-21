27
عربي-دولي
وسط شروط نتنياهو.. إسرائيل تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
Lebanon 24
21-11-2025
|
04:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت هيئة البث
الإسرائيلية
، صباح الجمعة، عن تشكيل طاقم وزاري مصغّر مكلّف بمتابعة تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في
قطاع غزة
، يضمّ
وزراء الخارجية
جدعون ساعر، والأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش.
وجاء تشكيل الطاقم رغم إعلان رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
، مساء الخميس، أن حكومته لم تُنجز بعد المرحلة الأولى من الاتفاق، مشيرًا إلى أن الانتقال إلى المرحلة الثانية مرتبط باستعادة جثث الرهائن الإسرائيليين المتبقّين في القطاع.
وأوضح
نتنياهو
أن
إسرائيل
وافقت على إعادة فتح معبر رفح، لكن فقط بعد استعادة جميع الجثث، مؤكّدًا إبلاغ الشركاء الدوليين بهذا الشرط. وأضاف أن خطة الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
تنص على "نزع سلاح غزة وحماس"، وأن
واشنطن
طلبت من إسرائيل إتاحة الفرصة لقوة دولية لتنفيذ هذه المهمة ضمن ترتيبات المرحلة الثانية، محذّرًا من أن فشل هذه القوة في نزع سلاح
حماس
قد يدفع إسرائيل للعودة إلى القتال.
