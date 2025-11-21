وسط شروط نتنياهو.. إسرائيل تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

Advertisement

كشفت هيئة البث ، صباح الجمعة، عن تشكيل طاقم وزاري مصغّر مكلّف بمتابعة تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في ، يضمّ جدعون ساعر، والأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش.وجاء تشكيل الطاقم رغم إعلان رئيس الوزراء ، مساء الخميس، أن حكومته لم تُنجز بعد المرحلة الأولى من الاتفاق، مشيرًا إلى أن الانتقال إلى المرحلة الثانية مرتبط باستعادة جثث الرهائن الإسرائيليين المتبقّين في القطاع.وأوضح أن وافقت على إعادة فتح معبر رفح، لكن فقط بعد استعادة جميع الجثث، مؤكّدًا إبلاغ الشركاء الدوليين بهذا الشرط. وأضاف أن خطة الرئيس الأمريكي تنص على "نزع سلاح غزة وحماس"، وأن طلبت من إسرائيل إتاحة الفرصة لقوة دولية لتنفيذ هذه المهمة ضمن ترتيبات المرحلة الثانية، محذّرًا من أن فشل هذه القوة في نزع سلاح قد يدفع إسرائيل للعودة إلى القتال.