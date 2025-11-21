موسكو: لم نحصل بعد على موافقة كييف على التفاوض بشأن خطة ترامب

Advertisement

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية اليوم الجمعة أن لم تتلقى بعد موافقة على التفاوض بشأن خطة للسلام بشان الأزمة .ونقل الصحفي الروسي ألكسندر يوناشيف، عن بيسكوف قوله: "موسكو لم يتم إبلاغها بعد باتفاق للتفاوض بشأن خطة ترامب للسلام"، وفقا لوكالة أنباء الروسية.وتتضمن خطة لإنهاء الحرب في التنازل عن أراض لصالح وتقليص حجم جيش كييف، وفقا لمسودة مقترح حصلت عليها وكالة أنباء أسوشيتد برس.وسيمنع المقترح أيضاً التوسع المستقبلي لحلف "ناتو"، وهو انتصار كبير لموسكو، التي تعتبر التحالف تهديدا محتملا.