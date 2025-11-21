Advertisement

عربي-دولي

موسكو: لم نحصل بعد على موافقة كييف على التفاوض بشأن خطة ترامب

Lebanon 24
21-11-2025 | 04:50
Doc-P-1444954-638993228252733631.jpg
Doc-P-1444954-638993228252733631.jpg photos 0
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الجمعة أن موسكو لم تتلقى بعد موافقة كييف على التفاوض بشأن خطة ترامب للسلام بشان الأزمة الأوكرانية.
ونقل الصحفي الروسي ألكسندر يوناشيف، عن بيسكوف قوله: "موسكو لم يتم إبلاغها بعد باتفاق زيلينسكي للتفاوض بشأن خطة ترامب للسلام"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وتتضمن خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا التنازل عن أراض لصالح روسيا وتقليص حجم جيش كييف، وفقا لمسودة مقترح حصلت عليها وكالة أنباء أسوشيتد برس.

وسيمنع المقترح أيضاً التوسع المستقبلي لحلف شمال الأطلسي"ناتو"، وهو انتصار كبير لموسكو، التي تعتبر التحالف تهديدا محتملا.
 
