بشأن خطة ترامب لأوكرانيا.. كيف علقت ألمانيا؟

قال الألماني يوهان فاديفول، اليوم الجمعة، إنه يرى أنَّ الخطة المدعومة من لإنهاء الحرب في ما هي إلا قائمة بالنقاط التي يجب أن تناقشها أوكرانيا وروسيا على وجه السرعة.

وخلال حضوره اجتماعاً لوزراء من دول منطقة المحيطين الهندي والهادي في بروكسل، أشار فاديفول إلى أن تلك الخطة ليست خطة نهائية، على ما أوردت وكالة " ".





وأكد الوزير الألماني أن "الموقف الألماني هو الموقف وهذا يعني أننا ندعم أوكرانيا. نريد أن نضمن تمكن أوكرانيا من مناقشة هذه النقاط من موقع قوة".





واعترضت دول أوروبية، يوم أمس الخميس، على خطة مدعومة أمريكيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وقالت مصادر إنها تتطلب من كييف التخلي عن مزيد من الأراضي ونزع السلاح جزئياً، وهي شروط يعتبرها حلفاء أوكرانيا "بمثابة استسلام".