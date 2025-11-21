Advertisement

عربي-دولي

بشأن خطة ترامب لأوكرانيا.. كيف علقت ألمانيا؟

Lebanon 24
21-11-2025 | 05:53
Doc-P-1444998-638993275580877582.webp
Doc-P-1444998-638993275580877582.webp photos 0
قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الجمعة، إنه يرى أنَّ الخطة المدعومة من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا ما هي إلا قائمة بالنقاط التي يجب أن تناقشها أوكرانيا وروسيا على وجه السرعة.
وخلال حضوره اجتماعاً لوزراء من دول منطقة المحيطين الهندي والهادي في بروكسل، أشار فاديفول إلى أن تلك الخطة ليست خطة نهائية، على ما أوردت وكالة "رويترز".


وأكد الوزير الألماني أن "الموقف الألماني هو الموقف الأوروبي وهذا يعني أننا ندعم أوكرانيا. نريد أن نضمن تمكن أوكرانيا من مناقشة هذه النقاط من موقع قوة". 


واعترضت دول أوروبية، يوم أمس الخميس، على خطة مدعومة أمريكيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وقالت مصادر إنها تتطلب من كييف التخلي عن مزيد من الأراضي ونزع السلاح جزئياً، وهي شروط يعتبرها حلفاء أوكرانيا "بمثابة استسلام". 


وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا ستعمل جاهدة لإنجاح مقترحات السلام الأمريكية، وتعهد بأنها لن تفعل شيئاً لعرقلة أي مساعٍ دبلوماسية. (إرم نيوز)


