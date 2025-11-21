أميركا تلغي الرسوم الجمركية على البرازيل

Advertisement

ألغت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي على بسبب الملاحقة الجنائية للبلاد للزعيم السابق جايير .وأعلن ، الخميس، أن هذه الخطوة ترفع رسوم الاستيراد الإضافية بنسبة 40% على مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية البرازيلية، بما في ذلك اللحم البقري والبن ومختلف الفواكه.وذكر البيت الأبيض أن القرار برفع الرسوم الجمركية جاء في أعقاب المحادثات بين والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو .بدوره، رحب لولا بالقرار، معرباً عن "سعادته بشأن النتيجة"، مضيفاً أن "تلك الأمور ستتحقق، عندما نكسب احترام الناس".