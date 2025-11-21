27
إقتصاد
أميركا تلغي الرسوم الجمركية على البرازيل
Lebanon 24
21-11-2025
|
06:57
ألغت
الولايات المتحدة
الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
على
البرازيل
بسبب الملاحقة الجنائية للبلاد للزعيم السابق جايير
بولسونارو
.
وأعلن
البيت الأبيض
، الخميس، أن هذه الخطوة ترفع رسوم الاستيراد الإضافية بنسبة 40% على مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية البرازيلية، بما في ذلك اللحم البقري والبن ومختلف الفواكه.
وذكر البيت الأبيض أن القرار برفع الرسوم الجمركية جاء في أعقاب المحادثات بين
ترامب
والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو
لولا دا سيلفا
.
بدوره، رحب لولا بالقرار، معرباً عن "سعادته بشأن النتيجة"، مضيفاً أن "تلك الأمور ستتحقق، عندما نكسب احترام الناس".
