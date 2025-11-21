وزير الخارجية الإيراني: حسن نية إيران لا يُقدَّر

اتهم ومجموعة الدول الأوروبية الثلاث بالتسبب في "الإنهاء الرسمي" لاتفاق القاهرة الخاص باستئناف التعاون بين والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أن بلاده ليست هي الطرف الساعي إلى التصعيد.

في بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية إن "الدبلوماسية التي هاجمتها والولايات المتحدة في حزيران، قُضي عليها لاحقا على يد الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث"، مضيفا أن "التسلسل القبيح للأحداث" هو ما أوصل المفاوضات إلى طريق مسدود.

وأوضح أن "حسن نية لا يُقدَّر"، مضيفا أن بلاده ليست الطرف الذي يحاول افتعال أزمة جديدة.

وختم بالقول إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث "تعلم جيداً أن الإنهاء الرسمي لاتفاق القاهرة هو نتيجة مباشرة لاستفزازاتها".