عربي-دولي

وزير الخارجية الإيراني: حسن نية إيران لا يُقدَّر

Lebanon 24
21-11-2025 | 08:09
اتهم وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة ومجموعة الدول الأوروبية الثلاث بالتسبب في "الإنهاء الرسمي" لاتفاق القاهرة الخاص باستئناف التعاون النووي بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أن بلاده ليست هي الطرف الساعي إلى التصعيد.

 

وقال الوزير في بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية إن "الدبلوماسية التي هاجمتها إسرائيل والولايات المتحدة في حزيران، قُضي عليها لاحقا على يد الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث"، مضيفا أن "التسلسل القبيح للأحداث" هو ما أوصل المفاوضات إلى طريق مسدود.

 

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن "حسن نية إيران لا يُقدَّر"، مضيفا أن بلاده ليست الطرف الذي يحاول افتعال أزمة جديدة.

 

وختم بالقول إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث "تعلم جيداً أن الإنهاء الرسمي لاتفاق القاهرة هو نتيجة مباشرة لاستفزازاتها".

 

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24