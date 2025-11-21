ترامب يمنح رونالدو مفتاح البيت الأبيض… تصميم خاص من الرئيس نفسه

Advertisement

خصّ الرئيس الأميركي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتكريم خاص من خلال منحه "المفتاح الذهبي للبيت الأبيض" خلال زيارة قائد فريق النصر السعودي إلى .وحضر رونالدو عشاءً أقامه على شرف زيارة ولي السعودي، الأمير محمد بن سلمان، هذا الأسبوع.واستقبل الرئيس الأميركي رونالدو وخطيبته جورجينا رودريغيز بحفاوة، ورافقهما في جولة داخل أروقة ، إلى جانب تقديمه لهما هدية "المفتاح الذهبي للبيت الأبيض".وذكرت صحيفة "ديلي ميل" ، أن هذا المفتاح يعد تكريما نادرا وذا دلالة خاصة، إذ أن ترامب هو من صمم المفتاح بنفسه، ولم يسبق لأي رئيس أميركي أن قام بذلك.ويعد رونالدو أول يحصل على هذه الهدية الخاصة.ونشر رونالدو صورا توثق لحظة تسلمه للمفتاح من ترامب رفقة خطيبته جورجينا، شكر النجم البرتغالي رئيس على استقباله في البيت الأبيض. (سكاي نيوز)