عربي-دولي
ترامب يمنح رونالدو مفتاح البيت الأبيض… تصميم خاص من الرئيس نفسه
Lebanon 24
21-11-2025
|
15:39
خصّ الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتكريم خاص من خلال منحه "المفتاح الذهبي للبيت الأبيض" خلال زيارة قائد فريق النصر السعودي إلى
واشنطن
.
وحضر رونالدو عشاءً أقامه
ترامب
على شرف زيارة ولي
العهد
السعودي، الأمير محمد بن سلمان، هذا الأسبوع.
واستقبل الرئيس الأميركي رونالدو وخطيبته جورجينا رودريغيز بحفاوة، ورافقهما في جولة داخل أروقة
البيت الأبيض
، إلى جانب تقديمه لهما هدية "المفتاح الذهبي للبيت الأبيض".
وذكرت صحيفة "ديلي ميل"
البريطانية
، أن هذا المفتاح يعد تكريما نادرا وذا دلالة خاصة، إذ أن ترامب هو من صمم المفتاح بنفسه، ولم يسبق لأي رئيس أميركي أن قام بذلك.
ويعد رونالدو أول
رياضي
يحصل على هذه الهدية الخاصة.
ونشر رونالدو صورا توثق لحظة تسلمه للمفتاح من ترامب رفقة خطيبته جورجينا، شكر النجم البرتغالي رئيس
الولايات المتحدة
على استقباله في البيت الأبيض. (سكاي نيوز)
