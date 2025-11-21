خطة ترامب بشأن أوكرانيا تكافئ بوتين.. هذا ما أعلنه نواب أميركيون

Advertisement

رأى أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم السبت أن خطة الرئيس بشأن تكافئ .وقال أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزب الديمقراطي جاك ريد من ولاية رود آيلاند، ومارك وارنر من ولاية فيرجينيا، وباتي موراي من ولاية ، وكريس كونز من ولاية ديلاوير، وبريان شاتز من ولاية هاواي، وإليزابيث وارن من ولاية ماساتشوستس، في بيان حول خطة بشأن أوكرانيا إن "هذا الاتفاق لن يخلق سلاما عادلا ودائما".وتابع المشرعون: "إنه سيترك أوكرانيا ضعيفة وأوروبا غير مستقرة وأمريكا أضعف".وأضافوا أنه يتعين على ترامب أن يعمل مع الكونغرس إلى جانب شركاء أوكرانيا والحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أجل "إيجاد حل دائم يجعل والعالم أكثر أمانا".وقال أعضاء مجلس الشيوخ "دعونا نكون واضحين: هذه حرب عدوان روسية يقودها ديكتاتور قاد قواته لارتكاب جرائم حرب وسرقة أطفال من عائلاتهم وتعذيب مدنيين".وأضافوا: " ترامب يكافئ الرئيس بوتين على هذه الجرائم ويتخلى عن الأوكرانيين الذين قاتلوا وماتوا من أجل قضية الديمقراطية وحلفائنا الذين تحركوا لدعمهم".