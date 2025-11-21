28
عربي-دولي
خطة ترامب بشأن أوكرانيا تكافئ بوتين.. هذا ما أعلنه نواب أميركيون
Lebanon 24
21-11-2025
|
23:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم السبت أن خطة الرئيس
دونالد ترامب
بشأن
أوكرانيا
تكافئ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزب الديمقراطي جاك ريد من ولاية رود آيلاند، ومارك وارنر من ولاية فيرجينيا، وباتي موراي من ولاية
واشنطن
، وكريس كونز من ولاية ديلاوير، وبريان شاتز من ولاية هاواي، وإليزابيث وارن من ولاية ماساتشوستس، في بيان حول خطة
ترامب
بشأن أوكرانيا إن "هذا الاتفاق لن يخلق سلاما عادلا ودائما".
وتابع المشرعون: "إنه سيترك أوكرانيا ضعيفة وأوروبا غير مستقرة وأمريكا أضعف".
وأضافوا أنه يتعين على ترامب أن يعمل مع الكونغرس إلى جانب شركاء أوكرانيا والحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أجل "إيجاد حل دائم يجعل
الأميركيين
والعالم أكثر أمانا".
وقال أعضاء مجلس الشيوخ "دعونا نكون واضحين: هذه حرب عدوان روسية يقودها ديكتاتور قاد قواته لارتكاب جرائم حرب وسرقة أطفال من عائلاتهم وتعذيب مدنيين".
وأضافوا: " ترامب يكافئ الرئيس بوتين على هذه الجرائم ويتخلى عن الأوكرانيين الذين قاتلوا وماتوا من أجل قضية الديمقراطية وحلفائنا
الأوروبيين
الذين تحركوا لدعمهم".
هل من لقاء مرتقب بين ترامب وبوتين؟ هذا ما اعلنه الرئيس الاميركي
Lebanon 24
هل من لقاء مرتقب بين ترامب وبوتين؟ هذا ما اعلنه الرئيس الاميركي
22/11/2025 16:12:37
22/11/2025 16:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين بشأن تقرير موقع أكسيوس حول خطة سلام أميركية من 28 نقطة لإنهاء حرب أوكرانيا: ليس لدينا ما نعلنه علنًا لوسائل الإعلام حول هذا الأمر
Lebanon 24
الكرملين بشأن تقرير موقع أكسيوس حول خطة سلام أميركية من 28 نقطة لإنهاء حرب أوكرانيا: ليس لدينا ما نعلنه علنًا لوسائل الإعلام حول هذا الأمر
22/11/2025 16:12:37
22/11/2025 16:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية ألمانيا: المبادرة الأميركية بشأن أوكرانيا ليست خطة وإنما مجرد مقترحات
Lebanon 24
وزير خارجية ألمانيا: المبادرة الأميركية بشأن أوكرانيا ليست خطة وإنما مجرد مقترحات
22/11/2025 16:12:37
22/11/2025 16:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية بشأن إلغاء قمة بوتين-ترامب: مستعدون لمواصلة الاتصالات مع الخارجية الأميركية
Lebanon 24
الخارجية الروسية بشأن إلغاء قمة بوتين-ترامب: مستعدون لمواصلة الاتصالات مع الخارجية الأميركية
22/11/2025 16:12:37
22/11/2025 16:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
دونالد ترامب
الأميركيين
الأوروبيين
الأوروبي
دونالد
تابع
في هذه الدولة… الإمارات تعلن نيتها استثمار 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة والذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
في هذه الدولة… الإمارات تعلن نيتها استثمار 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة والذكاء الاصطناعي
08:37 | 2025-11-22
22/11/2025 08:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موسكو: عقد قمة بين بوتين وترامب أمر محتمل
Lebanon 24
موسكو: عقد قمة بين بوتين وترامب أمر محتمل
08:23 | 2025-11-22
22/11/2025 08:23:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يندد بالخطة الأميركية لتسوية النزاع في أوكرانيا
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يندد بالخطة الأميركية لتسوية النزاع في أوكرانيا
08:18 | 2025-11-22
22/11/2025 08:18:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيتي تهنئة إلى الرئيس عون بمناسبة عيد الاستقلال
Lebanon 24
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيتي تهنئة إلى الرئيس عون بمناسبة عيد الاستقلال
07:25 | 2025-11-22
22/11/2025 07:25:26
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي يشكل وفدا لبدء محادثات إنهاء حرب أوكرانيا
Lebanon 24
زيلينسكي يشكل وفدا لبدء محادثات إنهاء حرب أوكرانيا
07:21 | 2025-11-22
22/11/2025 07:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض ثانٍ آتٍ.. الأمطار عائدة وهكذا سيكون الطقس خلال زيارة البابا إلى لبنان
Lebanon 24
منخفض ثانٍ آتٍ.. الأمطار عائدة وهكذا سيكون الطقس خلال زيارة البابا إلى لبنان
09:30 | 2025-11-21
21/11/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا سيشهد لبنان خلال أيام؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
ماذا سيشهد لبنان خلال أيام؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
14:56 | 2025-11-21
21/11/2025 02:56:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة لبنانيّ جندته إسرائيل.. هكذا وصل "الموساد" إلى عماد مغنية!
Lebanon 24
قصة لبنانيّ جندته إسرائيل.. هكذا وصل "الموساد" إلى عماد مغنية!
12:00 | 2025-11-21
21/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نوح زعيتر.. إليكم ما كشفه "ChatGPT"
Lebanon 24
عن نوح زعيتر.. إليكم ما كشفه "ChatGPT"
13:00 | 2025-11-21
21/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة تؤدي إلى "حصر السلاح" في لبنان.. مركزٌ يعلنها
Lebanon 24
خطوة تؤدي إلى "حصر السلاح" في لبنان.. مركزٌ يعلنها
16:32 | 2025-11-21
21/11/2025 04:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
08:37 | 2025-11-22
في هذه الدولة… الإمارات تعلن نيتها استثمار 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة والذكاء الاصطناعي
08:23 | 2025-11-22
موسكو: عقد قمة بين بوتين وترامب أمر محتمل
08:18 | 2025-11-22
الاتحاد الأوروبي يندد بالخطة الأميركية لتسوية النزاع في أوكرانيا
07:25 | 2025-11-22
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيتي تهنئة إلى الرئيس عون بمناسبة عيد الاستقلال
07:21 | 2025-11-22
زيلينسكي يشكل وفدا لبدء محادثات إنهاء حرب أوكرانيا
07:00 | 2025-11-22
شحنة أسلحة "تائهة" بين 5 دول.. اليكم القصة الكاملة
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
22/11/2025 16:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
22/11/2025 16:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
22/11/2025 16:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
