عربي-دولي

بترحاب "حار".. ترامب يلتقي ممداني في البيت الأبيض

Lebanon 24
21-11-2025 | 23:22
التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة رئيس بلدية مدينة نيويورك المنتخب زهران ممداني بترحاب حار في البيت الأبيض، وأشاد بما حققه في الانتخابات.
وطلب السياسي الاشتراكي الديمقراطي وعضو مجلس النواب ممداني، الذي فاز في انتخابات رئاسة بلدية نيويورك في وقت سابق من هذا الشهر، مقابلة ترامب لمناقشة قضايا تكلفة المعيشة والسلامة العامة.

وبعد تبادل الانتقادات اللاذعة التي تناولتها وسائل الإعلام على مدى أشهر، بدا أن رئيس البلدية المنتخب والرئيس نحّيا خلافاتهما جانبا، وسرعان ما نشأ بينهما تفاهم في المكتب البيضاوي.

وقال ترامب بعد دعوة الصحفيين إلى المكتب البيضاوي عقب اجتماع خاص: "اتفقنا على أمور فاقت ما كنا نتوقعه. لدينا شيء واحد مشترك: نريد الأفضل لنيويورك التي نحبها".

وبشأن حديث ممداني عن اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار نيويورك قال ترامب:"لم أناقش ما إذا كان ممداني سيعتقل نتنياهو لو زار نيويورك".

وجلس ترامب أمام مكتبه مبتسما لممداني، الذي كان يقف على يمينه، وهنأه على فوزه في انتخابات رئاسة البلدية التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري، قائلا: "أبلى بلاء حسنا في السباق الانتخابي ضد منافسين أقوياء وأذكياء للغاية".

وقال ممداني: "عقدنا اجتماعا مثمرا ركز على مدينة نيويورك، التي تجمعنا بها مشاعر الإعجاب والمحبة، وعلى ضرورة توفير حياة ميسَّرة التكلفة لسكانها".

وعبر ترامب عن سعادته حيال تجاوز الخلافات الحزبية. وأضاف: "كلما حقق أداء أفضل كلما زادت سعادتي".

وهدد الرئيس المنتمي إلى الحزب الجمهوري بسحب التمويل الاتحادي لأكبر مدينة في الولايات المتحدة، في حين دأب رئيس البلدية المنتخب على انتقاد مجموعة من سياسات ترامب مثل خطط لتعزيز جهود إنفاذ القوانين الاتحادية الخاصة بالهجرة في نيويورك، التي ولد أربعة من كل عشرة من سكانها في الخارج.

ووصف ترامب (79 عاما)، الذي كان يقيم في نيويورك في السابق، ممداني (34 عاما) بأنه "مجنون يساري متطرف" و"شيوعي" و"كاره لليهود"، دون أن يقدم أدلة على هذه الاتهامات.
