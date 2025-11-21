28
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
33
o
جبيل
25
o
صيدا
31
o
جونية
27
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
-1
o
بشري
22
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في نيجيريا.. مسلحون يختطفون أكثر من 200 تلميذ من مدرسة كاثوليكية
Lebanon 24
21-11-2025
|
23:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
خطف ما لا يقل عن 227 طالبا ومعلما أمس الجمعة من مدرسة كاثوليكية في
شمال غرب
نيجيريا
.
Advertisement
وأوضحت الرابطة
المسيحية
النيجيرية
أن أكثر من 200 تلميذ و12 معلما اختطفوا وتم احتجازهم في هجوم أمس الجمعة، على مدرسة كاثوليكية.
وقال دانييل أتوري، المتحدث باسم فرع الرابطة المسيحية في ولاية النيجر، إن المسلحين الذين اقتحموا مدرسة
سانت ماري
في قرية بابيري التابعة لحكومة أجوارا المحلية اختطفوا 215 تلميذا وطالبا وكذلك 12 معلّمًا.
وأضاف أتوري في بيان: "عدت لتوي إلى القرية الليلة بعد أن زرت المدرسة، حيث التقيت أيضا بأهالي الأطفال لطمأنتهم بأننا نعمل مع الحكومة والأجهزة الأمنية لنرى كيف يمكننا إنقاذ أطفالنا وإعادتهم سالمين".
وقالت قيادة شرطة ولاية النيجر إن عملية الاختطاف وقعت في ساعات الصباح الأولى، وإنه تم نشر القوات العسكرية والأمنية في القرية.
وأفادت الشرطة بأن مدرسة
سانت
ماري،
مدرسة ثانوية
في نيجيريا، وتضم أطفالا تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا.
وأظهرت صورة ملتقطة بالقمر الاصطناعي أن مجمّع المدرسة ملحق بمدرسة ابتدائية مجاورة، بها أكثر من 50 مبنى من فصول دراسية ومهاجع، وهي تقع قرب طريق رئيسي يربط بين بلدتي يلوا وموكوا.
مواضيع ذات صلة
رويترز: مسلحون يقتلون نائب مدير مدرسة ويختطفون عددا من الطالبات في هجوم بولاية كيبي في نيجيريا
Lebanon 24
رويترز: مسلحون يقتلون نائب مدير مدرسة ويختطفون عددا من الطالبات في هجوم بولاية كيبي في نيجيريا
22/11/2025 16:12:57
22/11/2025 16:12:57
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة حقوقية: اختطاف 227 طالباً ومعلماً من مدرسة في نيجيريا
Lebanon 24
منظمة حقوقية: اختطاف 227 طالباً ومعلماً من مدرسة في نيجيريا
22/11/2025 16:12:57
22/11/2025 16:12:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر بحكومة دارفور: مصير أكثر من 200 ألف شخص بالفاشر لا يزال مجهولا
Lebanon 24
مصدر بحكومة دارفور: مصير أكثر من 200 ألف شخص بالفاشر لا يزال مجهولا
22/11/2025 16:12:57
22/11/2025 16:12:57
Lebanon 24
Lebanon 24
امرأة كورية تنفق أكثر من 200 ألف دولار على 400 عملية تجميل
Lebanon 24
امرأة كورية تنفق أكثر من 200 ألف دولار على 400 عملية تجميل
22/11/2025 16:12:57
22/11/2025 16:12:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الأجهزة الأمنية
مدرسة ثانوية
سانت ماري
النيجيرية
المسيحية
شمال غرب
نيجيريا
مسيحية
تابع
قد يعجبك أيضاً
في هذه الدولة… الإمارات تعلن نيتها استثمار 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة والذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
في هذه الدولة… الإمارات تعلن نيتها استثمار 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة والذكاء الاصطناعي
08:37 | 2025-11-22
22/11/2025 08:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موسكو: عقد قمة بين بوتين وترامب أمر محتمل
Lebanon 24
موسكو: عقد قمة بين بوتين وترامب أمر محتمل
08:23 | 2025-11-22
22/11/2025 08:23:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يندد بالخطة الأميركية لتسوية النزاع في أوكرانيا
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يندد بالخطة الأميركية لتسوية النزاع في أوكرانيا
08:18 | 2025-11-22
22/11/2025 08:18:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيتي تهنئة إلى الرئيس عون بمناسبة عيد الاستقلال
Lebanon 24
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيتي تهنئة إلى الرئيس عون بمناسبة عيد الاستقلال
07:25 | 2025-11-22
22/11/2025 07:25:26
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي يشكل وفدا لبدء محادثات إنهاء حرب أوكرانيا
Lebanon 24
زيلينسكي يشكل وفدا لبدء محادثات إنهاء حرب أوكرانيا
07:21 | 2025-11-22
22/11/2025 07:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض ثانٍ آتٍ.. الأمطار عائدة وهكذا سيكون الطقس خلال زيارة البابا إلى لبنان
Lebanon 24
منخفض ثانٍ آتٍ.. الأمطار عائدة وهكذا سيكون الطقس خلال زيارة البابا إلى لبنان
09:30 | 2025-11-21
21/11/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا سيشهد لبنان خلال أيام؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
ماذا سيشهد لبنان خلال أيام؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
14:56 | 2025-11-21
21/11/2025 02:56:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة لبنانيّ جندته إسرائيل.. هكذا وصل "الموساد" إلى عماد مغنية!
Lebanon 24
قصة لبنانيّ جندته إسرائيل.. هكذا وصل "الموساد" إلى عماد مغنية!
12:00 | 2025-11-21
21/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نوح زعيتر.. إليكم ما كشفه "ChatGPT"
Lebanon 24
عن نوح زعيتر.. إليكم ما كشفه "ChatGPT"
13:00 | 2025-11-21
21/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة تؤدي إلى "حصر السلاح" في لبنان.. مركزٌ يعلنها
Lebanon 24
خطوة تؤدي إلى "حصر السلاح" في لبنان.. مركزٌ يعلنها
16:32 | 2025-11-21
21/11/2025 04:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:37 | 2025-11-22
في هذه الدولة… الإمارات تعلن نيتها استثمار 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة والذكاء الاصطناعي
08:23 | 2025-11-22
موسكو: عقد قمة بين بوتين وترامب أمر محتمل
08:18 | 2025-11-22
الاتحاد الأوروبي يندد بالخطة الأميركية لتسوية النزاع في أوكرانيا
07:25 | 2025-11-22
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيتي تهنئة إلى الرئيس عون بمناسبة عيد الاستقلال
07:21 | 2025-11-22
زيلينسكي يشكل وفدا لبدء محادثات إنهاء حرب أوكرانيا
07:00 | 2025-11-22
شحنة أسلحة "تائهة" بين 5 دول.. اليكم القصة الكاملة
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
22/11/2025 16:12:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
22/11/2025 16:12:57
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
22/11/2025 16:12:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24