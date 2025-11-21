Advertisement

عربي-دولي

في نيجيريا.. مسلحون يختطفون أكثر من 200 تلميذ من مدرسة كاثوليكية

21-11-2025 | 23:34
خطف ما لا يقل عن 227 طالبا ومعلما أمس الجمعة من مدرسة كاثوليكية في شمال غرب نيجيريا.
وأوضحت الرابطة المسيحية النيجيرية أن أكثر من 200 تلميذ و12 معلما اختطفوا وتم احتجازهم في هجوم أمس الجمعة، على مدرسة كاثوليكية.

وقال دانييل أتوري، المتحدث باسم فرع الرابطة المسيحية في ولاية النيجر، إن المسلحين الذين اقتحموا مدرسة سانت ماري في قرية بابيري التابعة لحكومة أجوارا المحلية اختطفوا 215 تلميذا وطالبا وكذلك 12 معلّمًا.

وأضاف أتوري في بيان: "عدت لتوي إلى القرية الليلة بعد أن زرت المدرسة، حيث التقيت أيضا بأهالي الأطفال لطمأنتهم بأننا نعمل مع الحكومة والأجهزة الأمنية لنرى كيف يمكننا إنقاذ أطفالنا وإعادتهم سالمين".

وقالت قيادة شرطة ولاية النيجر إن عملية الاختطاف وقعت في ساعات الصباح الأولى، وإنه تم نشر القوات العسكرية والأمنية في القرية.

وأفادت الشرطة بأن مدرسة سانت ماري، مدرسة ثانوية في نيجيريا، وتضم أطفالا تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا.

وأظهرت صورة ملتقطة بالقمر الاصطناعي أن مجمّع المدرسة ملحق بمدرسة ابتدائية مجاورة، بها أكثر من 50 مبنى من فصول دراسية ومهاجع، وهي تقع قرب طريق رئيسي يربط بين بلدتي يلوا وموكوا.
