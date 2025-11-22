28
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
33
o
جبيل
25
o
صيدا
31
o
جونية
27
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
-1
o
بشري
22
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
دي فانس: خطة السلام ستوقف القتل في أوكرانيا
Lebanon 24
22-11-2025
|
00:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشاد
نائب الرئيس
الأميركي جي دي فانس، بخطة السلام التي طرحتها الإدارة الأميركية من أجل وقف الحرب بين
روسيا
وأوكرانيا.
Advertisement
وأضاف فانس في تصريحات اليوم السبت أن "خطة السلام بين روسيا وأوكرانيا هدفها وقف القتل مع الحفاظ على السيادة
الأوكرانية
"، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
كما اعتبر أنها يجب أن تكون مقبولة لكل من
موسكو
وكييف على السواء.
إلى ذلك، رأى أنها ستزيد من فرص عدم استئناف الحرب بين البلدين.
وقال نائب الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
: "البعض يتخيل أنه إذا قدمنا المزيد من المال، أو الأسلحة، أو فرضنا المزيد من
العقوبات
، فالنصر سيكون في متناول اليد" لكن هذا غير صحيح.
أتت تلك التصريحات بعدما بدا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
مؤيداً إلى حد كبير للمقترح الأميركي، إذ اعتبر في تصريحات مساء أمس الجمعة أن الخطة قد تشكل أساساً لحل نهائي بين البلدين وتعالج جذور الصراع. كما حث الكرملين كييف على قبول المقترح قبل فوات الأوان.
مواضيع ذات صلة
هيئة مطارات إسرائيل: من المتوقع وصول نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إلى إسرائيل يوم الثلاثاء
Lebanon 24
هيئة مطارات إسرائيل: من المتوقع وصول نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إلى إسرائيل يوم الثلاثاء
22/11/2025 16:13:10
22/11/2025 16:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس: لم يتضح بعد موقف أوكرانيا وداعميها الأوروبيين من خطة إنهاء الحرب
Lebanon 24
أكسيوس: لم يتضح بعد موقف أوكرانيا وداعميها الأوروبيين من خطة إنهاء الحرب
22/11/2025 16:13:10
22/11/2025 16:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: موقف بوتين من السلام في أوكرانيا ثابت
Lebanon 24
الكرملين: موقف بوتين من السلام في أوكرانيا ثابت
22/11/2025 16:13:10
22/11/2025 16:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: ندعم أي خطة تحقق السلام العادل والدائم في أوكرانيا
Lebanon 24
مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: ندعم أي خطة تحقق السلام العادل والدائم في أوكرانيا
22/11/2025 16:13:10
22/11/2025 16:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
دونالد ترامب
نائب الرئيس
الأوكرانية
العقوبات
تابع
قد يعجبك أيضاً
في هذه الدولة… الإمارات تعلن نيتها استثمار 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة والذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
في هذه الدولة… الإمارات تعلن نيتها استثمار 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة والذكاء الاصطناعي
08:37 | 2025-11-22
22/11/2025 08:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موسكو: عقد قمة بين بوتين وترامب أمر محتمل
Lebanon 24
موسكو: عقد قمة بين بوتين وترامب أمر محتمل
08:23 | 2025-11-22
22/11/2025 08:23:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يندد بالخطة الأميركية لتسوية النزاع في أوكرانيا
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يندد بالخطة الأميركية لتسوية النزاع في أوكرانيا
08:18 | 2025-11-22
22/11/2025 08:18:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيتي تهنئة إلى الرئيس عون بمناسبة عيد الاستقلال
Lebanon 24
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيتي تهنئة إلى الرئيس عون بمناسبة عيد الاستقلال
07:25 | 2025-11-22
22/11/2025 07:25:26
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي يشكل وفدا لبدء محادثات إنهاء حرب أوكرانيا
Lebanon 24
زيلينسكي يشكل وفدا لبدء محادثات إنهاء حرب أوكرانيا
07:21 | 2025-11-22
22/11/2025 07:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض ثانٍ آتٍ.. الأمطار عائدة وهكذا سيكون الطقس خلال زيارة البابا إلى لبنان
Lebanon 24
منخفض ثانٍ آتٍ.. الأمطار عائدة وهكذا سيكون الطقس خلال زيارة البابا إلى لبنان
09:30 | 2025-11-21
21/11/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا سيشهد لبنان خلال أيام؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
ماذا سيشهد لبنان خلال أيام؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
14:56 | 2025-11-21
21/11/2025 02:56:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة لبنانيّ جندته إسرائيل.. هكذا وصل "الموساد" إلى عماد مغنية!
Lebanon 24
قصة لبنانيّ جندته إسرائيل.. هكذا وصل "الموساد" إلى عماد مغنية!
12:00 | 2025-11-21
21/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نوح زعيتر.. إليكم ما كشفه "ChatGPT"
Lebanon 24
عن نوح زعيتر.. إليكم ما كشفه "ChatGPT"
13:00 | 2025-11-21
21/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة تؤدي إلى "حصر السلاح" في لبنان.. مركزٌ يعلنها
Lebanon 24
خطوة تؤدي إلى "حصر السلاح" في لبنان.. مركزٌ يعلنها
16:32 | 2025-11-21
21/11/2025 04:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:37 | 2025-11-22
في هذه الدولة… الإمارات تعلن نيتها استثمار 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة والذكاء الاصطناعي
08:23 | 2025-11-22
موسكو: عقد قمة بين بوتين وترامب أمر محتمل
08:18 | 2025-11-22
الاتحاد الأوروبي يندد بالخطة الأميركية لتسوية النزاع في أوكرانيا
07:25 | 2025-11-22
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيتي تهنئة إلى الرئيس عون بمناسبة عيد الاستقلال
07:21 | 2025-11-22
زيلينسكي يشكل وفدا لبدء محادثات إنهاء حرب أوكرانيا
07:00 | 2025-11-22
شحنة أسلحة "تائهة" بين 5 دول.. اليكم القصة الكاملة
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
22/11/2025 16:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
22/11/2025 16:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
22/11/2025 16:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24