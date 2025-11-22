Advertisement

عربي-دولي

دي فانس: خطة السلام ستوقف القتل في أوكرانيا

22-11-2025 | 00:04
أشاد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، بخطة السلام التي طرحتها الإدارة الأميركية من أجل وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف فانس في تصريحات اليوم السبت أن "خطة السلام بين روسيا وأوكرانيا هدفها وقف القتل مع الحفاظ على السيادة الأوكرانية"، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
كما اعتبر أنها يجب أن تكون مقبولة لكل من موسكو وكييف على السواء.

إلى ذلك، رأى أنها ستزيد من فرص عدم استئناف الحرب بين البلدين.

وقال نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "البعض يتخيل أنه إذا قدمنا المزيد من المال، أو الأسلحة، أو فرضنا المزيد من العقوبات، فالنصر سيكون في متناول اليد" لكن هذا غير صحيح.

أتت تلك التصريحات بعدما بدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤيداً إلى حد كبير للمقترح الأميركي، إذ اعتبر في تصريحات مساء أمس الجمعة أن الخطة قد تشكل أساساً لحل نهائي بين البلدين وتعالج جذور الصراع. كما حث الكرملين كييف على قبول المقترح قبل فوات الأوان.
