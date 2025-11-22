دي فانس: خطة السلام ستوقف القتل في أوكرانيا



وأضاف فانس في تصريحات اليوم السبت أن "خطة السلام بين روسيا وأوكرانيا هدفها وقف القتل مع الحفاظ على السيادة "، وفق ما نقلت وكالة رويترز. أشاد الأميركي جي دي فانس، بخطة السلام التي طرحتها الإدارة الأميركية من أجل وقف الحرب بين وأوكرانيا.وأضاف فانس في تصريحات اليوم السبت أن "خطة السلام بين روسيا وأوكرانيا هدفها وقف القتل مع الحفاظ على السيادة "، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

كما اعتبر أنها يجب أن تكون مقبولة لكل من وكييف على السواء.



إلى ذلك، رأى أنها ستزيد من فرص عدم استئناف الحرب بين البلدين.



وقال نائب الرئيس الأميركي : "البعض يتخيل أنه إذا قدمنا المزيد من المال، أو الأسلحة، أو فرضنا المزيد من ، فالنصر سيكون في متناول اليد" لكن هذا غير صحيح.



أتت تلك التصريحات بعدما بدا مؤيداً إلى حد كبير للمقترح الأميركي، إذ اعتبر في تصريحات مساء أمس الجمعة أن الخطة قد تشكل أساساً لحل نهائي بين البلدين وتعالج جذور الصراع. كما حث الكرملين كييف على قبول المقترح قبل فوات الأوان.