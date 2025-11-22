Advertisement

عربي-دولي

ترامب: نضغط لنزع سلاح حماس

Lebanon 24
22-11-2025 | 00:09
A-
A+
Doc-P-1445277-638993922488133608.webp
Doc-P-1445277-638993922488133608.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالضغط لنزع سلاح حركة حماس.
Advertisement
 
وقال من المكتب البيضاوي بعد لقائه رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني "إننا نضغط نحو نزع شامل لسلاح حركة حماس".
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: نركز على تحرير المحتجزين ونضغط على حماس للوصول إلى المراحل التالية من الاتفاق ونزع سلاحها
lebanon 24
22/11/2025 16:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: تفكيك حماس من سلاحها ونزع سلاح قطاع غزة هو المبدأ الذي نؤمن به
lebanon 24
22/11/2025 16:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا: وضعنا تصورا لنزع سلاح حماس واستبعادها من حكم غزة
lebanon 24
22/11/2025 16:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24
البث الإسرائيلية: الجيش يستعد لنزع سلاح حماس في حال فشل خطة ترمب
lebanon 24
22/11/2025 16:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24

المكتب البيضاوي

دونالد ترامب

نيويورك

دونالد

شام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:37 | 2025-11-22
08:23 | 2025-11-22
08:18 | 2025-11-22
07:25 | 2025-11-22
07:21 | 2025-11-22
07:00 | 2025-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24