في رفح.. الجيش الإسرائيلي يدمر أنفاقاً فوق متحصنين بداخلها

بعد إعلان الجيش مقتل 6 مسلحين واعتقال 5 وذلك بعد خروجهم من أنفاق ، تكشفت، تفاصيل جديدة من عملية "الناي السحري"، وهو اسم العملية ضد مسلحي حركة المختبئين في أنفاق .

Advertisement

فقد أفادت القناة 12، أن الجيش الإسرائيلي يهدم الأنفاق في رفح فوق المتحصنين داخلها، مشيرة إلى أنهم يجدون صعوبة كبيرة في البقاء على قيد الحياة.كما ذكرت القناة أن المعتقلين من أنفاق رفح الذين استسلموا قالوا إنهم خرجوا بسبب نفاد المياه والطعام. وكان برفقة المختبئين داخل النفق نحو 30 مسلحاً آخرين، بينهم قائد كتيبة في حماس وقادة سرايا، إضافة إلى عشر جثث لمقاتلي حماس.ووفق التقديرات، ما زال هناك موقعان إضافيان يختبئ فيهما المسلحون داخل الأنفاق، وبالمجموع تبقى عشرات على قيد الحياة، بحسب القناة الإسرائيلية.