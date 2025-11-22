Advertisement

عربي-دولي

في رفح.. الجيش الإسرائيلي يدمر أنفاقاً فوق متحصنين بداخلها

Lebanon 24
22-11-2025 | 00:11
A-
A+
Doc-P-1445278-638993925235907096.webp
Doc-P-1445278-638993925235907096.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل 6 مسلحين واعتقال 5 وذلك بعد خروجهم من أنفاق رفح، تكشفت، تفاصيل جديدة من عملية "الناي السحري"، وهو اسم العملية ضد مسلحي حركة حماس المختبئين في أنفاق قطاع غزة.
Advertisement
 
فقد أفادت القناة 12، أن الجيش الإسرائيلي يهدم الأنفاق في رفح فوق المتحصنين داخلها، مشيرة إلى أنهم يجدون صعوبة كبيرة في البقاء على قيد الحياة.

كما ذكرت القناة الإسرائيلية أن المعتقلين من أنفاق رفح الذين استسلموا قالوا إنهم خرجوا بسبب نفاد المياه والطعام. وكان برفقة المختبئين داخل النفق نحو 30 مسلحاً آخرين، بينهم قائد كتيبة في حماس وقادة سرايا، إضافة إلى عشر جثث لمقاتلي حماس.

ووفق التقديرات، ما زال هناك موقعان إضافيان يختبئ فيهما المسلحون داخل الأنفاق، وبالمجموع تبقى عشرات على قيد الحياة، بحسب القناة الإسرائيلية.
مواضيع ذات صلة
معاريف: الجيش قتل العشرات من مسلحي حماس المتحصّنين في أنفاق رفح
lebanon 24
22/11/2025 16:13:24 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف: لم يعد بإمكان مسلحي حماس المتحصّنين بأنفاق رفح التحرك نحو المواصي أو غزة
lebanon 24
22/11/2025 16:13:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تدخل على خط أزمة مسلحي حماس المتحصنين في أنفاق غزة
lebanon 24
22/11/2025 16:13:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تدخل على خط أزمة مسلحي حماس المتحصنين في رفح
lebanon 24
22/11/2025 16:13:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

قطاع غزة

إسرائيل

قناة ال

بيرة

حماس

رفح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:37 | 2025-11-22
08:23 | 2025-11-22
08:18 | 2025-11-22
07:25 | 2025-11-22
07:21 | 2025-11-22
07:00 | 2025-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24