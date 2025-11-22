Advertisement

عربي-دولي

البرهان: لا تراجع عن مواصلة القتال

Lebanon 24
22-11-2025 | 00:20
أكد رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، أن الجيش سيواصل القتال ضد ما وصفه بـ"التمرد" دون تراجع.
جاءت تصريحاته خلال زيارة أجراها، إلى مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض، حيث التقى المواطنين عقب صلاة الجمعة في المسجد الكبير.

وقال البرهان إن القوات المسلحة والقوات المساندة عازمة على مواصلة العمليات العسكرية حتى "تطهير كل شبر من أرض الوطن"، على حد تعبيره.

كما أشاد بالأدوار التي يقوم بها سكان القطينة في دعم الجيش، مشيراً إلى "رمزية" المنطقة في إعداد المقاتلين وإسناد القوات المسلحة.
