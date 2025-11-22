البرهان: لا تراجع عن مواصلة القتال

أكد رئيس والقائد العام للقوات المسلحة السودانية ، أن الجيش سيواصل القتال ضد ما وصفه بـ"التمرد" دون تراجع.

جاءت تصريحاته خلال زيارة أجراها، إلى مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض، حيث التقى المواطنين عقب في .



وقال البرهان إن القوات المسلحة والقوات المساندة عازمة على مواصلة العمليات العسكرية حتى "تطهير كل شبر من أرض الوطن"، على حد تعبيره.



كما أشاد بالأدوار التي يقوم بها سكان القطينة في دعم الجيش، مشيراً إلى "رمزية" المنطقة في إعداد المقاتلين وإسناد القوات المسلحة.