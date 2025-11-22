Advertisement

عربي-دولي

القصف الاسرائيلي مستمر وحزام ناري على شرق غزة

Lebanon 24
22-11-2025 | 01:28
A-
A+
Doc-P-1445300-638993971034372756.webp
Doc-P-1445300-638993971034372756.webp photos 0
جددت القوات الإسرائيلية قصفها المدفعي، السبت، على شرق مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.
كما شنت غارات عنيفة على شرق مدينة غزة.

وفرض الجيش الإسرائيلي حزاماً على مناطق عدة شرق حيي الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة.

أتت هذه الخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في العاشر من أكتوبر الماضي، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس أنه نفذ عملية ضد مسلحي حركة حماس المختبئين في أنفاق في رفح، مؤكداً مقتل 6 واعتقال 5.

أزمة العالقين في الأنفاق
كما جاءت هذه الخروقات، مع تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يسمح ببقاء سلاح حماس في القطاع، سواء تسلمت هذه المهمة قوة الاستقرار الدولية أم لم تفعل.

وتضغط إسرائيل من أجل "القضاء" على مقاتلي حماس العالقين في الأنفاق سواء في جنوب القطاع أو شرق مدينة غزة، معولة على مقتل العشرات منهم جراء الحصار، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار.
فيما عمد الجيش الإسرائيلي مؤخراً إلى توسيع تواجده وتجاوز الخط الأصفر، الذي انسحب إليه عقب الاتفاق، عبر التوغل في المنطقة الشرقية في مدينة غزة وتغيير أماكن تموضع العلامات الصفراء، بتوسيع المنطقة التي يسيطر عليها بمسافة 300 متر في شوارع الشعف والنزاز وبغداد، وفق مصادر محلية.

يذكر أن العشرات من مقاتلي حماس لا يزالون عالقين في أنفاق تحت الأرض في رفح وغيرها من المناطق ضمن الخط الأصفر، إلا أن إسرائيل رفضت حتى الساعة أي مقترح لخروجهم.
رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

نتنياهو

بنيامين

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24