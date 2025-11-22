ترامب "ينهي حماية" جالية عربية في مينيسوتا

Advertisement

قال الرئيس الأميركي ، أنهى وضع الحماية المؤقتة من الترحيل على الفور للجالية الصومالية في ولاية .وكتب على منصة " " الخاصة به: "العصابات الصومالية ترهب شعب تلك الولاية العظيمة، ومليارات الدولارات تضيع. أعيدوهم إلى حيث أتوا. انتهى الأمر".وأضاف: "أنا، بصفتي رئيس الأميركية، أنهي بموجب هذا القرار الذي يسري على الفور وضع الحماية المؤقتة للصوماليين في مينيسوتا".