عربي-دولي

ترامب "ينهي حماية" جالية عربية في مينيسوتا

Lebanon 24
22-11-2025 | 02:23
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنهى وضع الحماية المؤقتة من الترحيل على الفور للجالية الصومالية في ولاية مينيسوتا.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال" الخاصة به: "العصابات الصومالية ترهب شعب تلك الولاية العظيمة، ومليارات الدولارات تضيع. أعيدوهم إلى حيث أتوا. انتهى الأمر".

وأضاف: "أنا، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأميركية، أنهي بموجب هذا القرار الذي يسري على الفور وضع الحماية المؤقتة للصوماليين في مينيسوتا".
