Advertisement

عربي-دولي

خطة أميركية لـ"تقسيم غزة" إلى مناطق نفوذ.. "وول ستريت جورنال" تكشف

Lebanon 24
22-11-2025 | 03:38
A-
A+
Doc-P-1445346-638994047665486053.avif
Doc-P-1445346-638994047665486053.avif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسعى واشنطن لدفع خطة لتقسيم قطاع غزة إلى مناطق نفوذ، تدار إحداها بواسطة الجيش الإسرائيلي، بينما تبقى الأخرى تحت سيطرة حركة حماس، وذلك تمهيدا لإقامة مجتمعات مؤقتة تخصص للنازحين الفلسطينيين في الجنوب بدءا من رفح.
Advertisement

وتمثل الخطة التي كشفت عنها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، تحولا لافتا في مقاربة "تفكيك حماس"، المدرج كهدف في المرحلة الثانية من مبادرة السلام الأميركية ذات الـ20 بندا، لكن واشنطن لا تتوقع تحقيقه على المدى القريب.

وتقترح الخطة الأميركية رسم حدود واضحة لمناطق السيطرة، بحيث تكون مناطق حماس باللون الأحمر، ومناطق الجيش الإسرائيلي باللون الأخضر.

وفي المناطق الخضراء، تسعى واشنطن لإنشاء ما تسميه "مجتمعات آمنة بديلة" لإسكان النازحين بشكل مؤقت، مع توفير منشآت تعليمية وصحية.

وبحسب مسؤولين أميركيين، وصلت فرق هندسية بالفعل إلى غزة لبحث إزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة من المناطق الخضراء، استعدادا لإقامة هذه المواقع.

ورغم عدم بدء البناء رسميا، يفترض أن تقدم المجتمعات المؤقتة خدمات أساسية إلى حين إطلاق عملية إعادة إعمار دائمة للقطاع المدمر.

وتشير مصادر أميركية وإسرائيلية إلى أن رفح هي المنطقة المرشحة أولا لتجربة النموذج الجديد، رغم استمرار القتال تحت الأرض داخل شبكة الأنفاق.


إلا أن واشنطن تتحفظ على هذا الخيار، إذ يرى مسؤولون أميركيون أن بعض هذه المجموعات تفتقر للانضباط، وأن عناصرها يصنفون في بعض الحالات كـ"مجرمين".
 
مواضيع ذات صلة
خطة أميركية إسرائيلية لتقسيم غزة مع "حماس".. صحيفة "وول ستريت جورنال" تكشف
lebanon 24
22/11/2025 16:14:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": مسؤولون أبلغوا الرئيس ترامب بمخطط هجوم أوكراني سيتطلب دعماً استخباراتياً أميركياً
lebanon 24
22/11/2025 16:14:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: ترامب أبلغ زيلينسكي ألا ينتظر صواريخ "توماهوك" قريبا
lebanon 24
22/11/2025 16:14:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت" تبدأ الأسبوع على ارتفاع بدعم من آمال إنهاء الإغلاق الحكومي
lebanon 24
22/11/2025 16:14:48 Lebanon 24 Lebanon 24

وول ستريت جورنال

الفلسطينيين

الإسرائيلي

وول ستريت

النازحين

قطاع غزة

إسرائيل

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:37 | 2025-11-22
08:23 | 2025-11-22
08:18 | 2025-11-22
07:25 | 2025-11-22
07:21 | 2025-11-22
07:00 | 2025-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24