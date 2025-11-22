اشتباكات في بابنوسة.. والجيش السوداني يكثف هجماته شمال كردفان

شهد محور أب قعود وأم صميمة على بعد نحو 60 كيلومتراً غرب مدينة الأبيض بولاية ، وسط البلاد، منذ ليلة أمس الجمعة تصاعداً في النشاط العسكري.

وشن الجيش السوداني والقوات المساندة له هجمات مكثفة براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة في هذا المحور النشط بهدف استعادة السيطرة على المواقع الاستراتيجية غرب الأبيض والتقدم باتجاه ولاية وإقليم دارفور.



غرب كردفان

بالتزامن، شهدت مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان والتي تستقر فيها الفرقة 22 مشاة، اشتباكات شبه يومية بالمدفعية الثقيلة بالتزامن مع تحشيد عسكري متزايد لقوات الدعم السريع التي وضعت هدفها المعلن السيطرة على آخر قلاع الجيش في الولاية.



في المقابل يواصل الجيش استهداف هذه الحشود بضربات جوية مكثفة باستخدام الطائرات المسيّرة لمنع تقدمها.