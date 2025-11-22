خفايا جديدة مثيرة عن معارك ما قبل سقوط الأسد.. وزيرٌ يكشفها

Advertisement

كشف السوري أسعد الشيباني بعض خفايا المعارك التي جرت قبيل الثامن من كانون الأول 2024، اليوم الذي سقط فيه النظام السوري السابق برئاسة .وفي حديث لمجلة "المجلة"، قال الشيباني: "كان علينا تحييد سلاح الجو الروسي.. فتوصّلنا إلى حل يقوم على سؤال جوهري: ما مصلحة في ؟ هل مصلحتهم مرتبطة بنظام بشار كنظام؟ أم أنهم يريدون الحفاظ على مصالحهم مع سوريا كدولة؟ أم يستفيدون من هذا الموقع الجغرافي لخدمة مصالح معينة؟ أم يرغبون بوجود دائم؟".وأوضح أن الفصائل المسلحة ومع تقدمها باتجاه العاصمة دمشق حيدت الجبهات التي تتواجد فيها القوات الروسية، مشيراً إلى أن الرئيس السوري أحمد ، الذي كان يقود حينها المعركة، رأى في منتصف عملية "ردع العدوان"، أن الوقت أصبح مناسباً للتحدث مع الروس، عقب تحرير حلب، ومع بداية الهجوم لتحرير حماة.وأضاف الشيباني قائلاً: "تواصلنا حينها مع جهة عليا جداً لن أفصح عنها، ولكن كان الأمر أشبه بأنني كنت أتحدث مع نفسه. وكان التواصل مباشراً، وليس عبر ".وأردف: "في ذلك الوقت أصدرنا بياناً، وبعد نشره بلغنا أن بوتين قرأ البيان وأُعجب به، وقد وصلتنا هذه المعلومة ونحن مستمرون في المعركة. وكانت هذه الرسالة بالنسبة لنا تعني أن الصنّارة قد شبكت".إلى ذلك، أكد الوزير السوري أن لقاءً عُقِد بعدها مع الروس "وجهاً لوجه عند معبر باب الهوى".وأوضح أن الوفد السوري أبلغ نظيره الروسي أن دعم للأسد كان خاطئاً وأن الشعب السوري يريد التغيير.وقال الشيباني حينها للروس: "إذا كانت لديكم مصالح حقيقية في سوريا، فيمكن تنظيمها مع الحكومة الجديدة على أسس وطنية، لا على صفقات ولا على ميليشيات".كذلك قدم الشيباني للوفد الروسي "جملة مفتاحية"، كما وصفها، مفادها أن "إسقاط نظام لا يعني خروج من سوريا".إثر ذلك، بدأ التفاوض على مسألة القصف، وطلب الوفد السوري وقف القصف على إدلب وحلب، لاسيما أن لم تقصف القواعد الروسية رغم قدرتها على ذلك.أيضاً، طلب من الروس "عدم التجييش السياسي ضد المعارضة في ، والتحريض الإعلامي ضد التغيير الحاصل، ووقف قصف المدن، على أن تعقد لقاءات مستقبلية بين الطرفين، لبحث تسهيل انسحاب القوات الروسية أو إعادة تموضعها إذا رغبوا، والمساعدة في إيصال رسالة للنظام بأن الأمور انتهت".وفي ختام هذا اللقاء، اكتفى الوفد الروسي بسؤال الشيباني، إن "كانت الفصائل تتوقع الوصول إلى دمشق، وخلال كم من الوقت"، ليأتيَ الجواب: "نعم سنصل إلى دمشق ربما خلال 48 ساعة".يذكر أن الشيباني والشرع كانا زارا موسكو قبل أسابيع، وأكدا حينها أن العلاقات بين البلدين بدأت ترتسم وفق أسس جديدة.وكانت روسيا دعمت لسنوات النظام السابق سياسياً وعسكرياً، ونشرت قواتها في قاعدتين مهمتين في سوريا، ألا وهما حميميم وطرطوس.