Advertisement

عربي-دولي

خفايا جديدة مثيرة عن معارك ما قبل سقوط الأسد.. وزيرٌ يكشفها

Lebanon 24
22-11-2025 | 04:11
A-
A+
Doc-P-1445360-638994068273003318.jpg
Doc-P-1445360-638994068273003318.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بعض خفايا المعارك التي جرت قبيل الثامن من كانون الأول 2024، اليوم الذي سقط فيه النظام السوري السابق برئاسة بشار الأسد.
Advertisement

وفي حديث لمجلة "المجلة"، قال الشيباني: "كان علينا تحييد سلاح الجو الروسي.. فتوصّلنا إلى حل يقوم على سؤال جوهري: ما مصلحة الروس في سوريا؟ هل مصلحتهم مرتبطة بنظام بشار كنظام؟ أم أنهم يريدون الحفاظ على مصالحهم مع سوريا كدولة؟ أم يستفيدون من هذا الموقع الجغرافي لخدمة مصالح معينة؟ أم يرغبون بوجود دائم؟".

وأوضح أن الفصائل المسلحة ومع تقدمها باتجاه العاصمة دمشق حيدت الجبهات التي تتواجد فيها القوات الروسية، مشيراً إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي كان يقود حينها المعركة، رأى في منتصف عملية "ردع العدوان"، أن الوقت أصبح مناسباً للتحدث مع الروس، عقب تحرير حلب، ومع بداية الهجوم لتحرير حماة.

وأضاف الشيباني قائلاً: "تواصلنا حينها مع جهة عليا جداً لن أفصح عنها، ولكن كان الأمر أشبه بأنني كنت أتحدث مع بوتين نفسه. وكان التواصل مباشراً، وليس عبر تركيا". 

وأردف: "في ذلك الوقت أصدرنا بياناً، وبعد نشره بلغنا أن بوتين قرأ البيان وأُعجب به، وقد وصلتنا هذه المعلومة ونحن مستمرون في المعركة. وكانت هذه الرسالة بالنسبة لنا تعني أن الصنّارة قد شبكت".

إلى ذلك، أكد الوزير السوري أن لقاءً عُقِد بعدها مع الروس "وجهاً لوجه عند معبر باب الهوى".

وأوضح أن الوفد السوري أبلغ نظيره الروسي أن دعم موسكو للأسد كان خاطئاً وأن الشعب السوري يريد التغيير. 

وقال الشيباني حينها للروس: "إذا كانت لديكم مصالح حقيقية في سوريا، فيمكن تنظيمها مع الحكومة الجديدة على أسس وطنية، لا على صفقات ولا على ميليشيات".


كذلك قدم الشيباني للوفد الروسي "جملة مفتاحية"، كما وصفها، مفادها أن "إسقاط نظام الأسد لا يعني خروج روسيا من سوريا".

إثر ذلك، بدأ التفاوض على مسألة القصف، وطلب الوفد السوري وقف القصف على إدلب وحلب، لاسيما أن المعارضة لم تقصف القواعد الروسية رغم قدرتها على ذلك.

أيضاً، طلب من الروس "عدم التجييش السياسي ضد المعارضة السورية في مجلس الأمن، والتحريض الإعلامي ضد التغيير الحاصل، ووقف قصف المدن، على أن تعقد لقاءات مستقبلية بين الطرفين، لبحث تسهيل انسحاب القوات الروسية أو إعادة تموضعها إذا رغبوا، والمساعدة في إيصال رسالة للنظام بأن الأمور انتهت".

وفي ختام هذا اللقاء، اكتفى الوفد الروسي بسؤال الشيباني، إن "كانت الفصائل تتوقع الوصول إلى دمشق، وخلال كم من الوقت"، ليأتيَ الجواب: "نعم سنصل إلى دمشق ربما خلال 48 ساعة".

يذكر أن الشيباني والشرع كانا زارا موسكو قبل أسابيع، وأكدا حينها أن العلاقات بين البلدين بدأت ترتسم وفق أسس جديدة.

وكانت روسيا دعمت لسنوات النظام السابق سياسياً وعسكرياً، ونشرت قواتها في قاعدتين مهمتين في سوريا، ألا وهما حميميم وطرطوس.
مواضيع ذات صلة
تفاصيل مثيرة عن مُطاردة السنوار قبل اغتياله.. ضابط إسرائيلي يكشفها
lebanon 24
22/11/2025 16:15:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير داخلية اليمن للحدث: إيران نقلت أنشطة المخدرات والتهريب والأسلحة إلى اليمن بعد سقوط الأسد
lebanon 24
22/11/2025 16:15:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها في معارك جنوبي قطاع غزة قبل أيام
lebanon 24
22/11/2025 16:15:09 Lebanon 24 Lebanon 24
أوّل انتخابات تشريعية في سوريا.. بعد سقوط الاسد
lebanon 24
22/11/2025 16:15:09 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

مجلس الأمن

المعارضة

السورية

روسيا

تركيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:37 | 2025-11-22
08:23 | 2025-11-22
08:18 | 2025-11-22
07:25 | 2025-11-22
07:21 | 2025-11-22
07:00 | 2025-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24