يسابق مهلة واشنطن الأخيرة.. هل سيترجع زيلينسكي "مرارة السلام"؟

بدا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي متجهماً، وهو يخاطب الأوكرانيين، أمس، مؤكداً أن البلاد أمام مفترق صعب ولحظة مصيرية.



فقد أوضح زيلينسكي جلياً أن بلاده أمام خيارين أحلاهما مر، ألا وهما: إما قبول خطة الرئيس الأميركي للسلام مع ، أو خسارة الدعم الأميركي. وقال في خطاب مصور: "نواجه واحدة من أخطر الفترات في تاريخ ، بين فقدان كرامتنا وحريتنا وفقدان الدعم الأميركي".

إلا أنه أضاف في الوقت عينه أنه سيختار دوما الحفاظ على كرامة البلاد، مؤكداً أنه "لم يخن أوكرانيا في شباط 2020 (عند بداية الغزو الروسي)، ولن يخنها الآن"، وفق تعبيره.



في المقابل، صعد ضغطه على كييف، وأكد على وجوب أن تقبل خطة السلام، لأنه لا يمكن الاستمرار في الحرب.

كما حثها على تقديم ردها قبل الخميس المقبل. وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز، ردًا على سؤال حول ما إذا كان قد منح أوكرانيا مهلة نهائية للموافقة على الخطة: "نعتقد أن يوم الخميس هو الوقت المناسب".



إلا أنه أوضح في الوقت عينه أنه قد يمدد الموعد النهائي "إذا كانت الأمور تسير على ما يرام".



ولاحقاً قال الرئيس الأميركي يجب أن يعجب اقتراح السلام زيلينسكي "وإلا سيكون عليه أن يواصل القتال".

أما فقد بدا الأسعد أو "الرابح الأكبر"، كما وصفه بعض المراقبين، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزب ، منهم جاك ريد من ولاية رود آيلاند، ومارك وارنر من ولاية فرجينيا، وباتي موراي من ولاية ، وكريس كونز من ولاية ديلاوير، وبريان شاتز من ولاية هاواي، وإليزابيث وارن من ولاية ماساتشوستس، وفق وكالة "د.ب.أ".



إذ اعتبر أن الخطة قد تشكل أساساً لحل نهائي بين البلدين وتعالج جذور الصراع. كما حث الكرملين كييف على قبول المقترح قبل فوات الأوان.