عربي-دولي
يسابق مهلة واشنطن الأخيرة.. هل سيترجع زيلينسكي "مرارة السلام"؟
Lebanon 24
22-11-2025
|
04:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي متجهماً، وهو يخاطب الأوكرانيين، أمس، مؤكداً أن البلاد أمام مفترق صعب ولحظة مصيرية.
فقد أوضح زيلينسكي جلياً أن بلاده أمام خيارين أحلاهما مر، ألا وهما: إما قبول خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
للسلام مع
روسيا
، أو خسارة الدعم الأميركي. وقال في خطاب مصور: "نواجه واحدة من أخطر الفترات في تاريخ
أوكرانيا
، بين فقدان كرامتنا وحريتنا وفقدان الدعم الأميركي".
إلا أنه أضاف في الوقت عينه أنه سيختار دوما الحفاظ على كرامة البلاد، مؤكداً أنه "لم يخن أوكرانيا في شباط 2020 (عند بداية الغزو الروسي)، ولن يخنها الآن"، وفق تعبيره.
في المقابل، صعد
ترامب
ضغطه على كييف، وأكد على وجوب أن تقبل خطة السلام، لأنه لا يمكن الاستمرار في الحرب.
كما حثها على تقديم ردها قبل الخميس المقبل. وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز، ردًا على سؤال حول ما إذا كان قد منح أوكرانيا مهلة نهائية للموافقة على الخطة: "نعتقد أن يوم الخميس هو الوقت المناسب".
إلا أنه أوضح في الوقت عينه أنه قد يمدد الموعد النهائي "إذا كانت الأمور تسير على ما يرام".
ولاحقاً قال الرئيس الأميركي يجب أن يعجب اقتراح السلام زيلينسكي "وإلا سيكون عليه أن يواصل القتال".
أما
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
فقد بدا الأسعد أو "الرابح الأكبر"، كما وصفه بعض المراقبين، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزب
الديمقراطي
، منهم جاك ريد من ولاية رود آيلاند، ومارك وارنر من ولاية فرجينيا، وباتي موراي من ولاية
واشنطن
، وكريس كونز من ولاية ديلاوير، وبريان شاتز من ولاية هاواي، وإليزابيث وارن من ولاية ماساتشوستس، وفق وكالة "د.ب.أ".
إذ اعتبر
بوتين
أن الخطة قد تشكل أساساً لحل نهائي بين البلدين وتعالج جذور الصراع. كما حث الكرملين كييف على قبول المقترح قبل فوات الأوان.
