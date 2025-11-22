من مصر.. دعوة عاجلة بشأن غزة!

Advertisement

دعا المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، إلى الإسراع في تشكيل قوة دولية مخصّصة لاستقرار غزة لتتولى مهامها داخل القطاع.وجاءت دعوته خلال لقائه مستشار جوناثان باول، على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ، بحسب بيان .وأكد وزير الخارجية المصري أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ، وبدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى ، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار الخاص بالقطاع.واستعرض عبد العاطي الترتيبات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مشيراً إلى تطلع لمشاركة في المؤتمر، بما يسهم في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.كما تناول اللقاء التطورات في السودان، حيث أطلع عبد العاطي عبد العاطي المسؤول البريطاني على الجهود المصرية في إطار الآلية الرباعية لدعم التهدئة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، مجددا التأكيد على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان وسيادته واستقراره، ومؤكداً موقف مصر الداعم للشعب السوداني ومؤسساته الوطنية. (سكاي نيوز)