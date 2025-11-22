Advertisement

عربي-دولي

من مصر.. دعوة عاجلة بشأن غزة!

22-11-2025 | 05:15
دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، إلى الإسراع في تشكيل قوة دولية مخصّصة لاستقرار غزة لتتولى مهامها داخل القطاع.
وجاءت دعوته خلال لقائه مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ، بحسب بيان وزارة الخارجية المصرية.

وأكد وزير الخارجية المصري أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ، وبدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بالقطاع.

واستعرض عبد العاطي الترتيبات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مشيراً إلى تطلع القاهرة لمشاركة بريطانيا في المؤتمر، بما يسهم في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

كما تناول اللقاء التطورات في السودان، حيث أطلع عبد العاطي عبد العاطي المسؤول البريطاني على الجهود المصرية في إطار الآلية الرباعية لدعم التهدئة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، مجددا التأكيد على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان وسيادته واستقراره، ومؤكداً موقف مصر الداعم للشعب السوداني ومؤسساته الوطنية. (سكاي نيوز) 
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24