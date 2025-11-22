Advertisement

عربي-دولي

لوكاشينكو يعفو عن 31 أوكرانيًا داخل بيلاروسيا

Lebanon 24
22-11-2025 | 05:31
أفادت وكالة الأنباء الرسمية في بيلاروسيا (بيلتا)، اليوم السبت، بأن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أصدر عفوًا عن 31 مواطنًا أوكرانيًا كانوا قد أدينوا بجرائم جنائية داخل الأراضي البيلاروسية.
ونقلت الوكالة عن ناتاليا إيسمونت المتحدثة باسم لوكاشينكو قولها إن هذه الخطوة جاءت تماشيا مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين لوكاشينكو والرئيس الأميركي دونالد ترامب بناء على طلب كييف.

وأضافت "تجري حاليا عملية تسليمهم للجانب الأوكراني".
