لوكاشينكو يعفو عن 31 أوكرانيًا داخل بيلاروسيا

أفادت الرسمية في بيلاروسيا (بيلتا)، اليوم السبت، بأن الرئيس أصدر عفوًا عن 31 مواطنًا أوكرانيًا كانوا قد أدينوا بجرائم جنائية داخل الأراضي البيلاروسية.ونقلت الوكالة عن ناتاليا إيسمونت المتحدثة باسم لوكاشينكو قولها إن هذه الخطوة جاءت تماشيا مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين لوكاشينكو والرئيس الأميركي بناء على طلب .وأضافت "تجري حاليا عملية تسليمهم للجانب الأوكراني".