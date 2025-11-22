قرقاش: لإنهاء الحرب الأهلية الدامية في السودان بشكل عاجل

Advertisement

دعا لرئيس ، الدكتور ، يوم السبت، إلى "إنهاء الدامية في بشكل عاجل".وأكد في منشور على منصة إكس أن "البلاد دفعت إلى حافة الانهيار بعد أن أطاح طرفا الصراع الحكومة المدنية".وقال : "إن وحدة السودان وعودة نفوذ تمثلان مصدر قلق بالغ"، مشددا على أن الحل واضح ويبدأ بـ"وقف فوري لإطلاق النار".