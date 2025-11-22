Advertisement

قرقاش: لإنهاء الحرب الأهلية الدامية في السودان بشكل عاجل

Lebanon 24
22-11-2025 | 06:14
دعا المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الدكتور أنور قرقاش، يوم السبت، إلى "إنهاء الحرب الأهلية الدامية في السودان بشكل عاجل".
وأكد قرقاش في منشور على منصة إكس أن "البلاد دفعت إلى حافة الانهيار بعد أن أطاح طرفا الصراع الحكومة المدنية".

وقال : "إن وحدة السودان وعودة نفوذ جماعة الإخوان المسلمين تمثلان مصدر قلق بالغ"، مشددا على أن الحل واضح ويبدأ بـ"وقف فوري لإطلاق النار".
