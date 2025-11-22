توقيف رئيس دولة سابق… تهمة خطيرة جدًا موجهة ضده!

أوقفت السلطات البرازيلية الرئيس السابق ، الخاضع للإقامة الجبرية والحكم عليه بالسجن 27 عامًا بتهمة محاولة تدبير انقلاب، وفق ما أفاد محاميه ومصدر قريب من الملف، من دون أسباب التوقيف.

وأشار المحامي سيلسو فيلاردي لوكالة "فرانس برس" الى ان "تم توقيفه، لكن لا أعرف ما السبب". وأشار المحامي سيلسو فيلاردي لوكالة "فرانس برس" الى ان "تم توقيفه، لكن لا أعرف ما السبب".

من جهتها، أفادت الشرطة البرازيلية في بيان بأنها "نفذت مذكرة بالتوقيف الاحتياطي صادرة عن "، بينما أفاد مصدر مقرب من الملف بأن "الشخص الموقوف هو بولسونارو".