عربي-دولي

توقيف رئيس دولة سابق… تهمة خطيرة جدًا موجهة ضده!

Lebanon 24
22-11-2025 | 06:36
أوقفت السلطات البرازيلية الرئيس السابق جايير بولسونارو، الخاضع للإقامة الجبرية والحكم عليه بالسجن 27 عامًا بتهمة محاولة تدبير انقلاب، وفق ما أفاد محاميه ومصدر قريب من الملف، من دون الكشف عن أسباب التوقيف.
وأشار المحامي سيلسو فيلاردي لوكالة "فرانس برس" الى ان بولسونارو "تم توقيفه، لكن لا أعرف ما السبب".
 
من جهتها، أفادت الشرطة البرازيلية في بيان بأنها "نفذت مذكرة بالتوقيف الاحتياطي صادرة عن المحكمة العليا"، بينما أفاد مصدر مقرب من الملف بأن "الشخص الموقوف هو جايير بولسونارو".
