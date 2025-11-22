28
زيلينسكي يشكل وفدا لبدء محادثات إنهاء حرب أوكرانيا
Lebanon 24
22-11-2025
|
07:21
A-
A+
ستتشاور كييف مع شركائها بشأن خطوات إنهاء الحرب الروسية على بلاده في الأيام المقبلة، وفق ما أعلنه مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
ووفقا للبيان المنشور على تطبيق "تلغرام"، وافق الرئيس الأوكراني على تشكيل وفد يقوده رئيس مكتبه ويضم كبار المسؤولين الأمنيين، بالإضافة إلى توجيهات للمفاوضات ذات الصلة.
وجاء في البيان: "لن تكون
أوكرانيا
أبدا عقبة أمام السلام، وسيدافع ممثلو الدولة
الأوكرانية
عن المصالح المشروعة للشعب الأوكراني وأسس الأمن
الأوروبي
".
وأعلن رئيس مجلس
الأمن القومي
الأوكراني رستم عمروف، السبت، أن كييف ستجري قريبا محادثات في سويسرا مع
الولايات المتحدة
لبحث خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لإنهاء الحرب مع
روسيا
.
وقال عمروف في منشور على "
فيسبوك
": "في الأيام المقبلة، سنطلق في سويسرا مشاورات بين كبار المسؤولين الأوكرانيين والأميركيين حيال المعايير المحتملة لاتفاق سلام مستقبلي".
