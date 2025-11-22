زيلينسكي يشكل وفدا لبدء محادثات إنهاء حرب أوكرانيا

Advertisement

ستتشاور كييف مع شركائها بشأن خطوات إنهاء الحرب الروسية على بلاده في الأيام المقبلة، وفق ما أعلنه مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.ووفقا للبيان المنشور على تطبيق "تلغرام"، وافق الرئيس الأوكراني على تشكيل وفد يقوده رئيس مكتبه ويضم كبار المسؤولين الأمنيين، بالإضافة إلى توجيهات للمفاوضات ذات الصلة.وجاء في البيان: "لن تكون أبدا عقبة أمام السلام، وسيدافع ممثلو الدولة عن المصالح المشروعة للشعب الأوكراني وأسس الأمن ".وأعلن رئيس مجلس الأوكراني رستم عمروف، السبت، أن كييف ستجري قريبا محادثات في سويسرا مع لبحث خطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب مع .وقال عمروف في منشور على " ": "في الأيام المقبلة، سنطلق في سويسرا مشاورات بين كبار المسؤولين الأوكرانيين والأميركيين حيال المعايير المحتملة لاتفاق سلام مستقبلي".