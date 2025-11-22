

وقالت الحركة في بيان، إن "تصاعد خروقات يضع الوسطاء والإدارة الأميركية أمام مسؤولية التصدي لمحاولاته الرامية إلى تقويض وقف إطلاق النار في غزة". اتهمت حركة ، السبت، بـ"تحريك الخط الأصفر" بهدف توسيع الرقعة التي ينتشر فيها الجيش داخل .وكانت إسرائيل قد حدّدت هذا الخط وفق اتفاق وقف الحرب، ليشكّل نطاقاً يحدّد مناطق انتشار قواتها في الجهة الشرقية من القطاع، مع وضع علامات صفراء على الأرض للدلالة عليه.وبحسب المعطيات، فإن المنطقة داخل الخط الأصفر تُشكّل أكثر من نصف مساحة قطاع غزة، فيما تؤكد حماس أن إسرائيل تعمل على توسيع هذا النطاق بما يتجاوز ما نُصّ عليه.وقالت الحركة في بيان، إن "تصاعد خروقات يضع الوسطاء والإدارة الأميركية أمام مسؤولية التصدي لمحاولاته الرامية إلى تقويض وقف إطلاق النار في غزة".



وتابعت حماس: "استمرار جيش الاحتلال في إزالة الخط الأصفر والتقدم به يوميا باتجاه الغرب، وما يرافق ذلك من نزوح جماعي لأبناء شعبنا، إضافة إلى الجوية والقصف المدفعي على مناطق شرق القطاع، يعد خرقا فاضحا يرتكبه الاحتلال الإرهابي لاتفاق وقف إطلاق النار".







وأضافت: "أسفرت الخروقات الاسرائيلية الممنهجة للاتفاق عن ارتقاء مئات من جراء الغارات وعمليات القتل المتواصلة تحت ذرائع مختلقة، كما أدت إلى تغييرات في خطوط انسحاب الجيش الاسرائيلي بما يخالف الخرائط التي جرى التوافق عليها".