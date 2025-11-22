27
في بيان.. حماس تتهم إسرائيل بـ"تحريك الخط الأصفر"
Lebanon 24
22-11-2025
|
10:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتهمت حركة
حماس
، السبت،
إسرائيل
بـ"تحريك الخط الأصفر" بهدف توسيع الرقعة التي ينتشر فيها الجيش
الإسرائيلي
داخل
قطاع غزة
.
Advertisement
وكانت إسرائيل قد حدّدت هذا الخط وفق اتفاق وقف الحرب، ليشكّل نطاقاً يحدّد مناطق انتشار قواتها في الجهة الشرقية من القطاع، مع وضع علامات صفراء على الأرض للدلالة عليه.
وبحسب المعطيات، فإن المنطقة داخل الخط الأصفر تُشكّل أكثر من نصف مساحة قطاع غزة، فيما تؤكد حماس أن إسرائيل تعمل على توسيع هذا النطاق بما يتجاوز ما نُصّ عليه.
وقالت الحركة في بيان، إن "تصاعد خروقات
الاحتلال
يضع الوسطاء والإدارة الأميركية أمام مسؤولية التصدي لمحاولاته الرامية إلى تقويض وقف إطلاق النار في غزة".
وتابعت حماس: "استمرار جيش الاحتلال في إزالة الخط الأصفر والتقدم به يوميا باتجاه الغرب، وما يرافق ذلك من نزوح جماعي لأبناء شعبنا، إضافة إلى
الغارات
الجوية والقصف المدفعي على مناطق شرق القطاع، يعد خرقا فاضحا يرتكبه الاحتلال الإرهابي لاتفاق وقف إطلاق النار".
وأضافت: "أسفرت الخروقات الاسرائيلية الممنهجة للاتفاق عن ارتقاء مئات
الشهداء
من جراء الغارات وعمليات القتل المتواصلة تحت ذرائع مختلقة، كما أدت إلى تغييرات في خطوط انسحاب الجيش الاسرائيلي بما يخالف الخرائط التي جرى التوافق عليها".
الإدارة الأميركية
الإسرائيلي
قطاع غزة
الاحتلال
الشهداء
الغارات
الرامي
