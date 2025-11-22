Advertisement

عربي-دولي

في بيان.. حماس تتهم إسرائيل بـ"تحريك الخط الأصفر"

Lebanon 24
22-11-2025 | 10:02
A-
A+
Doc-P-1445493-638994297031840148.webp
Doc-P-1445493-638994297031840148.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اتهمت حركة حماس، السبت، إسرائيل بـ"تحريك الخط الأصفر" بهدف توسيع الرقعة التي ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة.
Advertisement


وكانت إسرائيل قد حدّدت هذا الخط وفق اتفاق وقف الحرب، ليشكّل نطاقاً يحدّد مناطق انتشار قواتها في الجهة الشرقية من القطاع، مع وضع علامات صفراء على الأرض للدلالة عليه.


وبحسب المعطيات، فإن المنطقة داخل الخط الأصفر تُشكّل أكثر من نصف مساحة قطاع غزة، فيما تؤكد حماس أن إسرائيل تعمل على توسيع هذا النطاق بما يتجاوز ما نُصّ عليه.



وقالت الحركة في بيان، إن "تصاعد خروقات الاحتلال يضع الوسطاء والإدارة الأميركية أمام مسؤولية التصدي لمحاولاته الرامية إلى تقويض وقف إطلاق النار في غزة".

وتابعت حماس: "استمرار جيش الاحتلال في إزالة الخط الأصفر والتقدم به يوميا باتجاه الغرب، وما يرافق ذلك من نزوح جماعي لأبناء شعبنا، إضافة إلى الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق شرق القطاع، يعد خرقا فاضحا يرتكبه الاحتلال الإرهابي لاتفاق وقف إطلاق النار".



وأضافت: "أسفرت الخروقات الاسرائيلية الممنهجة للاتفاق عن ارتقاء مئات الشهداء من جراء الغارات وعمليات القتل المتواصلة تحت ذرائع مختلقة، كما أدت إلى تغييرات في خطوط انسحاب الجيش الاسرائيلي بما يخالف الخرائط التي جرى التوافق عليها".
مواضيع ذات صلة
24 ساعة أمام "حماس" للإنسحاب من "الخطّ الأصفر"
lebanon 24
23/11/2025 11:42:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نواصل تمشيط المنطقة المحيطة بـ "الخط الأصفر" في قطاع غزة
lebanon 24
23/11/2025 11:42:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس": عمليات النسف الإسرائيلية خلف الخط الأصفر تتطلّب تدخّل الوسطاء لوقفها
lebanon 24
23/11/2025 11:42:11 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: إسرائيل توسع الخط الأصفر
lebanon 24
23/11/2025 11:42:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة الأميركية

الإسرائيلي

قطاع غزة

الاحتلال

الشهداء

الغارات

الرامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:24 | 2025-11-23
03:03 | 2025-11-23
02:23 | 2025-11-23
02:03 | 2025-11-23
01:16 | 2025-11-23
00:46 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24