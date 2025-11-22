Advertisement

عربي-دولي

غارة إسرائيلية على غزة.. واستشهاد 9 أشخاص على الأقل

Lebanon 24
22-11-2025 | 10:49
A-
A+
Doc-P-1445498-638994307605005014.webp
Doc-P-1445498-638994307605005014.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم السبت إن غارات جوية إسرائيلية أدت لاستشهاد 9 أشخاص على الأقل في غزة وإصابة آخرين، في اختبار آخر لاتفاق وقف إطلاق النار الهش بين حركة حماس وإسرائيل.
Advertisement

وقال شهود ومصادر طبية إن أول هجوم وقع في حي الرمال المكتظ بالسكان وأدى لاستشهاد 5 أشخاص بعد أن استهدف سيارة وتسبب في اشتعال النيران بها.

ولم يتضح بعد ما إذا كان القتلى الخمسة من ركابها فقط أم أن من بينهم مارة وهرع العشرات لإخماد الحريق وإنقاذ المصابين.

 وفي وقت لاحق، ذكرت القناة العبرية 15 نقلاً عن مصدر أمني أن الغارة استهدفت علاء الحديدي، الذي وصفه بأنه قائد ركن العمليات في قطاع التسلح بحركة حماس.

وشهد حي الرمال، أحد أكثر أحياء غزة اكتظاظا بالسكان، موجة من الضربات الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار المخاوف من انزلاق الوضع الأمني مجدداً رغم اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول الماضي.

وبعد وقت قصير من الهجوم على السيارة، شن سلاح الجو الإسرائيلي غارتين جويتين منفصلتين على منزلين في مدينة دير البلح ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أسفر وفقا لمصادر طبية عن مقتل 4 على الأقل وإصابة آخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مسلحا اخترق الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل في غزة واستغل "الممر الإنساني في المنطقة التي تدخل عبرها المساعدات الإنسانية إلى جنوب غزة" واصفا ذلك بأنه "انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف الجيش أنه يقصف أهدافا في غزة ردا على ذلك. ورفض مسؤول في حماس مزاعم الجيش الإسرائيلي ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة و"ذريعة للقتل" مؤكدا التزام الحركة باتفاق وقف إطلاق النار.

 وتقول السلطات الصحية في غزة إن 316 فلسطينياً قتلوا في غارات إسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار، في حين تقول إسرائيل إن ثلاثة من جنودها قتلوا خلال الفترة ذاتها، وإنها استهدفت "عشرات المقاتلين". ويتبادل الجانبان الاتهامات المتكررة بخرق الاتفاق.
مواضيع ذات صلة
مصادر في مستشفيات غزة: استشهاد طفلين وإصابة 10 أشخاص في قصف إسرائيلي غربي مدينة خان يونس
lebanon 24
23/11/2025 11:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: استشهاد 11 شخصا وإصابة 4 آخرين بجروح جراء غارة مخيم عين الحلوة
lebanon 24
23/11/2025 11:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيليّة على بلدة البياض... واستشهاد شقيقين
lebanon 24
23/11/2025 11:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24
استشهاد فلسطينيين اثنين بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة عبسان الكبيرة جنوب قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
23/11/2025 11:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24

وسط قطاع غزة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

العبرية

قناة ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:24 | 2025-11-23
03:03 | 2025-11-23
02:23 | 2025-11-23
02:03 | 2025-11-23
01:16 | 2025-11-23
00:46 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24