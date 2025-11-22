Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي: القضاء على عنصرين إضافيين شرق رفح خلال أقل من ثلاث ساعات

Lebanon 24
22-11-2025 | 11:15
A-
A+
Doc-P-1445508-638994322244003719.jpg
Doc-P-1445508-638994322244003719.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس": "في غضون أقل من ثلاث ساعات: القضاء على عنصرين إرهابيين إضافيين في منطقة البنية التحتية التحت الأرضية في شرق رفح.
Advertisement
أجرت قوات لواء الناحال العاملة في منطقة شرق رفح قبل قليل أعمال تمشيط في المنطقة ورصدت خلالها مخربين اثنين إضافيين حيث أطلقت القوات النار وقضت عليهما. الحديث كما يبدو عن مخربين خرجا أمس من البنية التحية التحت الأرضية في منطقة شرق رفح وحاولت التخفي. 
مع القضاء على الاثنين يرتفع عدد المخربين الذين تم القضاء عليهم في هذه المنطقة اليونانى خمسة. 
تبقى قوات جيش الدفاع منتشرة في المنطقة بناء على الاتفاق وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري".
 
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قتل 11 عنصرًا من حماس واعتقل 6 آخرين بعد مطاردة استمرت 24 ساعة وذلك خلال محاولتهم الفرار من أنفاق شرق رفح (سكاي نيوز)
lebanon 24
23/11/2025 11:44:33 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي اغتال عنصرين من حركة "حماس" في قطاع غزة
lebanon 24
23/11/2025 11:44:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مستعدون لاستقبال رهائن إضافيين من المتوقع نقلهم إلى الصليب الأحمر الدولي في وقت لاحق
lebanon 24
23/11/2025 11:44:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: الجيش الإسرائيلي سيُكمل المرحلة الأولى من الانسحاب الجزئي خلال 24 ساعة الأولى
lebanon 24
23/11/2025 11:44:33 Lebanon 24 Lebanon 24

إسرائيل

باسم ال

اليونان

القضاء

يونان

ليونا

رفح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:24 | 2025-11-23
03:03 | 2025-11-23
02:23 | 2025-11-23
02:03 | 2025-11-23
01:16 | 2025-11-23
00:46 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24