الجيش الإسرائيلي: القضاء على عنصرين إضافيين شرق رفح خلال أقل من ثلاث ساعات

كتب المتحدث باسم الجيش ، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس": "في غضون أقل من ثلاث ساعات: على عنصرين إرهابيين إضافيين في منطقة البنية التحتية التحت الأرضية في شرق .أجرت قوات لواء الناحال العاملة في منطقة شرق رفح قبل قليل أعمال تمشيط في المنطقة ورصدت خلالها مخربين اثنين إضافيين حيث أطلقت القوات النار وقضت عليهما. الحديث كما يبدو عن مخربين خرجا أمس من البنية التحية التحت الأرضية في منطقة شرق رفح وحاولت التخفي.مع القضاء على الاثنين يرتفع عدد المخربين الذين تم القضاء عليهم في هذه المنطقة اليونانى خمسة.تبقى قوات جيش الدفاع منتشرة في المنطقة بناء على الاتفاق وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري".