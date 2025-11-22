Advertisement

عربي-دولي

من تمثيل ضعيف إلى تأثير فعلي… هل تنتزع أفريقيا مكانها الدائم في قمة العشرين؟

Lebanon 24
22-11-2025 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1445511-638994326511322970.jpg
Doc-P-1445511-638994326511322970.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استضافت جنوب أفريقيا، اليوم السبت، قمة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم، في حدث هو الأول من نوعه على أرض القارة الأفريقية، ما أثار تساؤلات حول إمكانية تعزيز حضور أفريقيا بشكل دائم في هذه القمة.
Advertisement

وجاء انعقاد القمة في ظل غياب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حيث دعا المشاركون في إعلان مشترك إلى تحقيق "سلام عادل وشامل ودائم" في أوكرانيا والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والأراضي الفلسطينية.

إضعاف للقارة الأفريقية

وأعلن الرئيس  ترامب، مقاطعته لقمة العشرين، متهماً جنوب أفريقيا بانتهاك حقوق "الأقلية الأفريكانية"، وهو ما نفاه الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، مؤكداً خلال افتتاح القمة أن "مواجهة التهديدات تتطلب التعاون والشراكات"، مشيراً إلى أن اعتماد القادة المشاركين لإعلان مشترك سيكون "إشارة مهمة لقدرة التعددية على تحقيق نتائج".

وعلّق الخبير الاقتصادي في الشؤون الأفريقية، إبراهيم كوليبالي، على المقاطعة قائلاً: "رغم الموقع الاستراتيجي للقارة والتنافس الحالي على مواردها وثرواتها، مثل الليثيوم والذهب واليورانيوم، فإن مقاطعة ترامب تُضعف الدور الأفريقي في قمة العشرين".

وأضاف كوليبالي في تصريح لـ"إرم نيوز": "مع ذلك، من الممكن أن نرى حضوراً مؤثراً لأفريقيا في القمة خلال السنوات المقبلة، خصوصاً مع صعود اقتصادات مهمة مثل نيجيريا، شريطة أن تعمل هذه الدول على ترتيب أوضاعها الداخلية لضمان المشاركة الفاعلة دون ضغوط".

وشدد الخبير على أن "بعض الدول تعاني من فوضى أمنية وسياسية قد تُستغل لإضعاف موقفها في القمة، لذلك يجب على الدول الأفريقية استثمار مواردها بشكل أفضل والعمل على الحد من الفوضى الداخلية لتعزيز صوتها وموقعها على الساحة الدولية".

شراكة محتملة بين الشمال والجنوب

ومن جانبه قال المحلل السياسي المتخصص في الشئون الأفريقية، محمد تورشين إن "الحضور الأفريقي في قمة العشرين هو حضور غير مؤثّر وغير فاعل، لذا أعتقد أن الدول الأفريقية ومن خلال سعيها المستمر  إلى الحضور في القمة عن طريق الاتحاد الأفريقي سيكون مؤثر لكن ليس، الآن، بل في المستقبل، ومن شأن ذلك إذا حصل أن يعزز من فرص الاتحاد في مناقشة كل القضايا التي تعنيه أمام الدول المؤثّرة".

وأضاف تورشين في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "الاتحاد الأفريقي مؤهل للحضور كشريك تنموي في قمة العشرين سواء بسبب ثرواته التي يملكها أو أهميته الجيوإستراتيجية، وهو ما سيفتح الباب أمام شراكة تنموية بين الشمال والجنوب".

وبيّن أنّ "الجنوب يملك ثروات ومقدّرات وإمكانيات، ويمكن أن يتعاون مع الشمال الذي له رأس مال، وشركات قادرة على ضخّ استثمارات هائلة". (آرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
رئيس جنوب أفريقيا خلال قمة العشرين: الصراعات الجيوسياسية تعرض مستقبلنا المشترك للخطر
lebanon 24
23/11/2025 11:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: ملتزم بحضور قمة العشرين في جنوب إفريقيا ومناقشة إصلاحات النظام المالي
lebanon 24
23/11/2025 11:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس جنوب إفريقيا: يجب ألا تكون مصداقية مجموعة العشرين موضع شك وعلينا عدم السماح بإضعافها
lebanon 24
23/11/2025 11:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس جنوب إفريقيا: تلقينا إخطارا من الولايات المتحدة الأميركية بشأن طبيعة مشاركتهم في قمة العشرين والمناقشات مستمرة لتحديد شكل المشاركة
lebanon 24
23/11/2025 11:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الديمقراطية

الفلسطينية

الديمقراطي

الدول على

المستقبل

أوكرانيا

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:24 | 2025-11-23
03:03 | 2025-11-23
02:23 | 2025-11-23
02:03 | 2025-11-23
01:16 | 2025-11-23
00:46 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24