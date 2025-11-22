Advertisement

عربي-دولي

تبادل اتهامات بالخروقات.. غزة على صفيح ساخن

Lebanon 24
22-11-2025 | 11:42
أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنّ حركة "حماس" انتهكت مجدّدًا اتفاق وقف إطلاق النار عبر إرسال مسلّح أطلق النار على القوات الإسرائيلية، مؤكّدًا أنّ الجيش ردّ على ذلك بقتل 5 من قادة الحركة. وفي هذا السياق، أقرت "حماس" بمقتل علاء الحديدي، الذي يُقدَّم كقائد لملف الإمداد والتسليح في الحركة، جراء غارة إسرائيلية.
في المقابل، أكّد قيادي في "حماس" لقناة "العربية" أنّ الحركة أبلغت واشنطن غضبها من "استمرار الخروقات الإسرائيلية"، لكنها لم تُبلِغ الإدارة الأميركية بانسحابها من الاتفاق، بل حصراً بتوثيق هذه الخروقات.
إعلام إسرائيلي نقل عن مسؤولين قولهم إنّ اتفاق وقف إطلاق النار "لم ينهَر"، مع الإشارة إلى وجود اتصالات جارية مع الولايات المتحدة "للتأكّد من أن الأمور في غزة لن تخرج عن السيطرة".

من جهتها، شدّدت "حماس" في بيان على رفض ما وصفته بـ"محاولات حكومة مجرم الحرب نتنياهو لفرض أمر واقع يتعارض مع ما جرى الاتفاق عليه"، داعية الوسطاء إلى الضغط على إسرائيل لوقف هذه الخروقات والحفاظ على ترتيبات وقف النار.
