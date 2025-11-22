27
o
بيروت
25
o
طرابلس
29
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
20
o
بعلبك
-2
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تبادل اتهامات بالخروقات.. غزة على صفيح ساخن
Lebanon 24
22-11-2025
|
11:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
مكتب رئيس الحكومة
الإسرائيلية
بنيامين نتنياهو
أنّ حركة "
حماس
" انتهكت مجدّدًا اتفاق وقف إطلاق النار عبر إرسال مسلّح أطلق النار على القوات الإسرائيلية، مؤكّدًا أنّ الجيش ردّ على ذلك بقتل 5 من قادة الحركة. وفي هذا السياق، أقرت "حماس" بمقتل علاء الحديدي، الذي يُقدَّم كقائد لملف الإمداد والتسليح في الحركة، جراء غارة إسرائيلية.
Advertisement
في المقابل، أكّد قيادي في "حماس" لقناة "العربية" أنّ الحركة أبلغت
واشنطن
غضبها من "استمرار الخروقات الإسرائيلية"، لكنها لم تُبلِغ
الإدارة الأميركية
بانسحابها من الاتفاق، بل حصراً بتوثيق هذه الخروقات.
إعلام إسرائيلي نقل عن مسؤولين قولهم إنّ اتفاق وقف إطلاق النار "لم ينهَر"، مع الإشارة إلى وجود اتصالات جارية مع
الولايات المتحدة
"للتأكّد من أن الأمور في غزة لن تخرج عن السيطرة".
من جهتها، شدّدت "حماس" في بيان على رفض ما وصفته بـ"محاولات حكومة مجرم الحرب
نتنياهو
لفرض أمر واقع يتعارض مع ما جرى الاتفاق عليه"، داعية الوسطاء إلى الضغط على
إسرائيل
لوقف هذه الخروقات والحفاظ على ترتيبات وقف النار.
مواضيع ذات صلة
التيار الأسعدي: لبنان على صفيح ساخن بعد اتفاق غزة
Lebanon 24
التيار الأسعدي: لبنان على صفيح ساخن بعد اتفاق غزة
23/11/2025 11:44:54
23/11/2025 11:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الكاميرون على صفيح ساخن عشية نتائج الانتخابات الرئاسية
Lebanon 24
الكاميرون على صفيح ساخن عشية نتائج الانتخابات الرئاسية
23/11/2025 11:44:54
23/11/2025 11:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
MLS على صفيحٍ ساخن.. لاعب ينافس ميسي على الحذاء الذهبي
Lebanon 24
MLS على صفيحٍ ساخن.. لاعب ينافس ميسي على الحذاء الذهبي
23/11/2025 11:44:54
23/11/2025 11:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء اليوم.. كلاسيكو ساخن بين الأهلي والزمالك
Lebanon 24
مساء اليوم.. كلاسيكو ساخن بين الأهلي والزمالك
23/11/2025 11:44:54
23/11/2025 11:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الإدارة الأميركية
مكتب رئيس الحكومة
الولايات المتحدة
بنيامين نتنياهو
الإسرائيلية
الإسرائيلي
إسرائيل
نتنياهو
تابع
قد يعجبك أيضاً
بمسيّرات أوكرانية.. هجوم على محطة رئيسية للتدفئة والكهرباء في موسكو
Lebanon 24
بمسيّرات أوكرانية.. هجوم على محطة رئيسية للتدفئة والكهرباء في موسكو
04:24 | 2025-11-23
23/11/2025 04:24:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فراغ في أجواء فنزويلا وسط مخاوف من عمليات أميركية محتملة
Lebanon 24
فراغ في أجواء فنزويلا وسط مخاوف من عمليات أميركية محتملة
03:03 | 2025-11-23
23/11/2025 03:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لمواجهة تغير المناخ.. قادة 196 دولة يجتمعون في تركيا
Lebanon 24
لمواجهة تغير المناخ.. قادة 196 دولة يجتمعون في تركيا
02:23 | 2025-11-23
23/11/2025 02:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من رئيس إيران إلى عون.. ماذا قال فيها؟
Lebanon 24
رسالة من رئيس إيران إلى عون.. ماذا قال فيها؟
02:03 | 2025-11-23
23/11/2025 02:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة متعددة الجنسيات في غزة.. تفاصيل القوة العسكرية الأولى من نوعها
Lebanon 24
خطة متعددة الجنسيات في غزة.. تفاصيل القوة العسكرية الأولى من نوعها
01:16 | 2025-11-23
23/11/2025 01:16:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل اتخذت قرارها بشأن لبنان.. إقرأوا ما أعلنته "يديعوت أحرونوت"
Lebanon 24
إسرائيل اتخذت قرارها بشأن لبنان.. إقرأوا ما أعلنته "يديعوت أحرونوت"
16:16 | 2025-11-22
22/11/2025 04:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارت قوية تُسمع في بيروت.. وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
أصوات انفجارت قوية تُسمع في بيروت.. وهذا ما تبيّن
11:10 | 2025-11-22
22/11/2025 11:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ التوتر العلني بين عون وجعجع؟
Lebanon 24
هل بدأ التوتر العلني بين عون وجعجع؟
10:00 | 2025-11-22
22/11/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لطفل لبناني ينتشر بكثافة.. "رقص بعفوية" بـ"البزة العسكرية"
Lebanon 24
فيديو لطفل لبناني ينتشر بكثافة.. "رقص بعفوية" بـ"البزة العسكرية"
12:07 | 2025-11-22
22/11/2025 12:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وحدة خطيرة" تلاحق قادة "حزب الله".. تفاصيل مثيرة في تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"وحدة خطيرة" تلاحق قادة "حزب الله".. تفاصيل مثيرة في تقرير إسرائيليّ
14:46 | 2025-11-22
22/11/2025 02:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:24 | 2025-11-23
بمسيّرات أوكرانية.. هجوم على محطة رئيسية للتدفئة والكهرباء في موسكو
03:03 | 2025-11-23
فراغ في أجواء فنزويلا وسط مخاوف من عمليات أميركية محتملة
02:23 | 2025-11-23
لمواجهة تغير المناخ.. قادة 196 دولة يجتمعون في تركيا
02:03 | 2025-11-23
رسالة من رئيس إيران إلى عون.. ماذا قال فيها؟
01:16 | 2025-11-23
خطة متعددة الجنسيات في غزة.. تفاصيل القوة العسكرية الأولى من نوعها
00:46 | 2025-11-23
تدافع وفوضى بين السكان.. "مغارة مليئة بالذهب" تُثير الجدل في سوريا (فيديو وصور)
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
23/11/2025 11:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
23/11/2025 11:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
23/11/2025 11:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24