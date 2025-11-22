تبادل اتهامات بالخروقات.. غزة على صفيح ساخن

Advertisement

في المقابل، أكّد قيادي في "حماس" لقناة "العربية" أنّ الحركة أبلغت غضبها من "استمرار الخروقات الإسرائيلية"، لكنها لم تُبلِغ بانسحابها من الاتفاق، بل حصراً بتوثيق هذه الخروقات.إعلام إسرائيلي نقل عن مسؤولين قولهم إنّ اتفاق وقف إطلاق النار "لم ينهَر"، مع الإشارة إلى وجود اتصالات جارية مع "للتأكّد من أن الأمور في غزة لن تخرج عن السيطرة".من جهتها، شدّدت "حماس" في بيان على رفض ما وصفته بـ"محاولات حكومة مجرم الحرب لفرض أمر واقع يتعارض مع ما جرى الاتفاق عليه"، داعية الوسطاء إلى الضغط على لوقف هذه الخروقات والحفاظ على ترتيبات وقف النار.