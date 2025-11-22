27
عربي-دولي
نشروا صورهم.. "قراصنة إيرانيون" يهددون موظفين إسرائيليين!
Lebanon 24
22-11-2025
|
11:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت مجموعة من قراصنة الإنترنت الإيرانيين، اليوم السبت، أسماء وصور وتفاصيل 10 مهندسين وموظفين كبارٍ في الصناعات الأمنية
الإسرائيلية
، عارضةً مكافأة مالية قدرها 10 آلاف دولار لمن يقدم معلومات عن مواقعهم.
وكتبت المجموعة إلى جانب التفاصيل التي نشرتها: "نحن نكشف أولئك الذين اعتقدوا أن جرائمهم يمكن أن تبقى مخفية في الظلام".
وذكرت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" الإسرائيلية أنه "ليس واضحاً ما إذا كانت التفاصيل المنشورة قد أُخذت من الشبكة العنكبوتية ومواقع مثل لينكدإن أم عن طريق الاختراق السيبراني".
ومن بين المعلومات التي نشرتها مجموعة
القراصنة
، أسماء الموظفين كاملة، وأرقام هواتفهم، وأماكن إقامتهم، ووظائفهم، وعناوين بريدهم الإلكتروني، وسيرهم الذاتية، والكثير من التفاصيل الأخرى، كما أرسل القراصنة رسالة تهديد لكل واحد من الموظفين، قالوا فيها إن "هذه ليست محض رسالة، بل تحذير يتردد صداه في كل ممر تسير فيه، في كل منزل تشعر بالأمان فيه، في كل سر تحافظ عليه".
وأضافت المجموعة: "بنيتم إمبراطوريتكم على الخوف والقوة، الآن ستشعرون بثقل الرعب ينزل عليكم. الظلال التي كانت توفر لكم الحماية سابقاً أصبحت فخاخاً. أنتم مطاردون، ليست الأشباح من تطاردكم، بل الحقيقة. العد التنازلي بدأ والعالم يراقب. عصر الخوف الذي خلقتموه يرتد عليكم مئة ضعف وهذه مجرد البداية".
المجموعة، التي وصفت كل موظف بأنه "مطلوب"، كتبت عن كل واحد: "مكافأة قدرها 10 آلاف دولار لمن يقدم معلومات موثوقة تؤدي إلى اعتقاله"، وذكرت أن "المعلومات" المطلوبة تشمل، على سبيل المثال، الموقع الدقيق للموظف أو نشاطاته.
كذلك، وعدت المجموعة بأن كل المعلومات المقدمة إليهم ستُعامل بـ"سرية تامة".
(العربي الجديد)
بمسيّرات أوكرانية.. هجوم على محطة رئيسية للتدفئة والكهرباء في موسكو
Lebanon 24
بمسيّرات أوكرانية.. هجوم على محطة رئيسية للتدفئة والكهرباء في موسكو
04:24 | 2025-11-23
23/11/2025 04:24:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فراغ في أجواء فنزويلا وسط مخاوف من عمليات أميركية محتملة
Lebanon 24
فراغ في أجواء فنزويلا وسط مخاوف من عمليات أميركية محتملة
03:03 | 2025-11-23
23/11/2025 03:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لمواجهة تغير المناخ.. قادة 196 دولة يجتمعون في تركيا
Lebanon 24
لمواجهة تغير المناخ.. قادة 196 دولة يجتمعون في تركيا
02:23 | 2025-11-23
23/11/2025 02:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من رئيس إيران إلى عون.. ماذا قال فيها؟
Lebanon 24
رسالة من رئيس إيران إلى عون.. ماذا قال فيها؟
02:03 | 2025-11-23
23/11/2025 02:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة متعددة الجنسيات في غزة.. تفاصيل القوة العسكرية الأولى من نوعها
Lebanon 24
خطة متعددة الجنسيات في غزة.. تفاصيل القوة العسكرية الأولى من نوعها
01:16 | 2025-11-23
23/11/2025 01:16:40
Lebanon 24
Lebanon 24
