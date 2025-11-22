Advertisement

عربي-دولي

نشروا صورهم.. "قراصنة إيرانيون" يهددون موظفين إسرائيليين!

Lebanon 24
22-11-2025 | 11:41
نشرت مجموعة من قراصنة الإنترنت الإيرانيين، اليوم السبت، أسماء وصور وتفاصيل 10 مهندسين وموظفين كبارٍ في الصناعات الأمنية الإسرائيلية، عارضةً مكافأة مالية قدرها 10 آلاف دولار لمن يقدم معلومات عن مواقعهم.
وكتبت المجموعة إلى جانب التفاصيل التي نشرتها: "نحن نكشف أولئك الذين اعتقدوا أن جرائمهم يمكن أن تبقى مخفية في الظلام".
 
 
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه "ليس واضحاً ما إذا كانت التفاصيل المنشورة قد أُخذت من الشبكة العنكبوتية ومواقع مثل لينكدإن أم عن طريق الاختراق السيبراني".
 
 
ومن بين المعلومات التي نشرتها مجموعة القراصنة، أسماء الموظفين كاملة، وأرقام هواتفهم، وأماكن إقامتهم، ووظائفهم، وعناوين بريدهم الإلكتروني، وسيرهم الذاتية، والكثير من التفاصيل الأخرى، كما أرسل القراصنة رسالة تهديد لكل واحد من الموظفين، قالوا فيها إن "هذه ليست محض رسالة، بل تحذير يتردد صداه في كل ممر تسير فيه، في كل منزل تشعر بالأمان فيه، في كل سر تحافظ عليه".


وأضافت المجموعة: "بنيتم إمبراطوريتكم على الخوف والقوة، الآن ستشعرون بثقل الرعب ينزل عليكم. الظلال التي كانت توفر لكم الحماية سابقاً أصبحت فخاخاً. أنتم مطاردون، ليست الأشباح من تطاردكم، بل الحقيقة. العد التنازلي بدأ والعالم يراقب. عصر الخوف الذي خلقتموه يرتد عليكم مئة ضعف وهذه مجرد البداية".


المجموعة، التي وصفت كل موظف بأنه "مطلوب"، كتبت عن كل واحد: "مكافأة قدرها 10 آلاف دولار لمن يقدم معلومات موثوقة تؤدي إلى اعتقاله"، وذكرت أن "المعلومات" المطلوبة تشمل، على سبيل المثال، الموقع الدقيق للموظف أو نشاطاته.
 
 
كذلك، وعدت المجموعة بأن كل المعلومات المقدمة إليهم ستُعامل بـ"سرية تامة". (العربي الجديد)

